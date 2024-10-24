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Музейный центр «Площадь Мира»

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2024
В Красноярске пройдет Музейная ночь. Когда и что там будет?
В Красноярске пройдет фестиваль «Музейная ночь». Рассказываем, что ждет посетителей.
24 октября, 08:04
Куда сходить на ночь музеев в Красноярске? Вот программы
14 мая, 03:12
2023
В Красноярске пройдет фестиваль короткометражного кино сибирских режиссеров
В музейном центре «Площадь Мира» 25 и 26 ноября пройдет фестиваль короткометражного кино Makers of Siberia Film Festival — будут показывать фильмы режиссеров из городов Сибири.
17 ноября 2023, 11:04
Тунгусский метеорит и кража картины — куда сходить на «Ночь искусств» в Красноярске?
3 ноября 2023, 07:09
Красноярец пожаловался на музейный центр «Площадь Мира» из-за яркого света
Красноярец отправил жалобу на музейный центр «Площадь Мира». Ему мешал прожектор, который светит ночью.
5 сентября 2023, 02:55
Дмитрий Маликов сходил в красноярский музей на выставку Сурикова
Российский певец Дмитрий Маликов побывал в красноярском музее «Площадь Мира». Сейчас там проходит выставка работ Василия Сурикова, посвященная 175-летию художника.
5 июля 2023, 03:03
Музейному центру «Площадь Мира» назначили нового директора
Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов сообщил о назначении нового директора музейного центра «Площадь Мира».
19 мая 2023, 11:23

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