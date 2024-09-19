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Мужчина

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2024
В Красноярском крае мужчина избил битой многодетную мать из-за неразделенной любви
В поселке Емельяново Красноярского края мужчина следил за женщиной, а потом пробил ей битой голову.
19 сентября, 09:31
Незнакомец похитил ребенка из детского сада. Он прошел охрану и воспитательницу
В Абакане неизвестный мужчина днем при воспитателе похитил двухлетнего ребенка и отвел к себе домой.
7 сентября, 07:01
В Красноярске из сейфа автотранспортной компании украли больше 400 тысяч долларов
2 сентября, 07:27
Красноярец упал на коляску с ребенком и избил женщину
24 июня, 11:07
В Красноярске неизвестный пнул в лицо девушку на остановке
10 июня, 06:48
В Красноярске нашли труп мужчины за свалкой в лесу
В Академгородке Красноярска нашли труп мужчины среди мусора в районе дома №25.
4 июня, 12:19
Девушку жестоко избили у бара Hood в центре. На заведение жалуются местные жители
10 апреля, 05:04
Полиция ищет красноярца, который преследовал девочку и предлагал ей деньги
В Советском районе Красноярска неизвестный мужчина преследовал 11-летнюю школьницу и предлагал пойти с ним за деньги. Сейчас полиция начала проверку.
13 марта, 05:39
Красноярец продал больше 16 машин с поддельными ПТС. Деньги покупателям не вернули
Красноярец продавал «собранные» автомобили с поддельными ПТС через автосалон и подставные физлица. Против него возбудили больше 16 уголовных дел и заключили под стражу.
22 февраля, 09:32
В Красноярске сбили мужчину с коляской на пешеходном переходе. Младенец в больнице
8 февраля, 05:17
Тело мужчины нашли в Енисее. Предварительно, это тот самый утонувший рыбак
6 февраля, 06:10
На Таймыре мужчина на снегоходе влетел в больницу через окно. Он погиб
На Таймыре в Красноярском крае мужчина въехал в межрайонную больницу на снегоходе. Он влетел в коридор учреждения через окно и скончался от полученных травм.
2 февраля, 08:56
Видео. В Норильске Дед Мороз жестоко испинал лежачего мужчину
2 января, 08:35
2023
Пинавшего Z-инсталляцию пьяного красноярца оштрафовали за «дискредитацию ВС РФ»
Центральный районный суд Красноярка назначил 24-летнему парню штраф 30 тысяч рублей за «попытку повреждения» инсталляции на улице Дзержинского. Его осудили по статье 20.3.3 КоАП РФ «дисркедитация армии».
18 декабря 2023, 10:06
На севере края медведь напал на безоружного охотника. От смерти мужчину спасла собака
В Эвенкийском районе Красноярского края на мужчину напал медведь, но его спасла собака — которая и разбудила из зимней спячки хищника.
13 ноября 2023, 12:09
Еще один красноярец прогулялся в платье по улице
В Красноярске заметили парня, идущего по улице в платье. В соцсетях стали активно обсуждать, может ли мужчина так одеваться.
2 октября 2023, 09:30
Красноярец прошелся в платье по улице и теперь об этом спорят в соцсетях
4 сентября 2023, 07:17
В Красноярске мужчина избил школьника до «разрыва» мочевого пузыря
29 августа 2023, 08:22

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