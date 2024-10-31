В Красноярске откроется новосибирский ресторан. Он входит в топ-10 лучших Сибири

В Красноярске откроются сразу два новосибирских ресторана. Один их них вошел в топ-10 лучших ресторанов Сибири в 2023 году по версии ресторанной премии Where to eat.