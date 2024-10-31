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Мясо

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Красноярский мясной завод заплатит московской фирме 1,5 млн из-за названия шпикачек
Красноярская мясная компания «Расколбас» выплатит 1,5 млн рублей московской фирме «Микояновский мясокомбинат».
31 октября, 12:51
В Красноярске блогер сравнил цены на продукты 2015 и 2024 годов
Красноярский блогер Василий Прокушев показал, как подорожали продукты за 9 лет.
18 сентября, 03:42
«Светофор» заплатит жительнице края больше 6 тысяч рублей за склизкое мясо
Магазин «Светофор» заплатит жительнице Норильска 6,6 тысячи рублей за продажу испорченного мяса.
22 августа, 02:51
В Красноярском крае замедлился рост цен на курицу, яйца и помидоры
В Красноярском крае в июле замедлился годовой темп роста цен на продукты. Об этом заявили в краевом отделении Центробанка.
21 августа, 04:07
Красноярке отказывались продавать мясо в Metro и заставляли заказать доставку
6 августа, 02:24
Что добавить в окрошку, чтобы сделать ее полезнее?
Вот какие продукты можно добавить в летнее блюдо, чтобы сделать его полезнее.
21 июля, 09:18
Родители паникуют из-за новости о зараженном мясе. Мэрия уверяет: всё безопасно
21 мая, 11:45
В красноярские школы и детсады поставили зараженное мясо
В школы и детские сады Красноярска поставили зараженную говядину. Специалисты нашли в замороженном мясе патогенный микроорганизм — листерию.
20 мая, 12:02
Как приготовить вкусный шашлык? Красноярские шеф-повара поделились лучшими рецептами
7 мая, 09:12
Красноярские эксперты рассказали, как выбрать безопасное мясо для шашлыка
5 мая, 03:39
В Красноярске откроется новосибирский ресторан. Он входит в топ-10 лучших Сибири
В Красноярске откроются сразу два новосибирских ресторана. Один их них вошел в топ-10 лучших ресторанов Сибири в 2023 году по версии ресторанной премии Where to eat.
22 апреля, 06:38
Аналитики выяснили, какой шашлык и маринад любят красноярцы
Рассказываем, какое мясо и маринад красноярцы выбирают для шашлыка чаще всего.
19 апреля, 01:38
В зоопарк «Роев ручей» могут назначить директора, который не разбирается в животных
12 апреля, 13:34
Роспотребнадзор рассказал, как правильно хранить продукты в холодильнике
В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как правильно разложить продукты в холодильнике, чтобы они долго хранились и не портились.
21 января, 09:23
Детей в детсаду кормили «вонючей» говядиной. Сотрудница сняла жуткое видео на кухне
Многочисленные нарушения санитарных норм нашли во время проверки в одном из детсадов Минусинска. Например, детей кормили говядиной с кишечной палочкой.
9 января, 08:19
2023
«Это проблема Гольдмана, не наша»: в Красноярске закрываются магазины «Мясничий»
16 ноября 2023, 08:50
Смотрим, как выросли цены на шаурму в Красноярске
20 октября 2023, 07:06
В Красноярске повышают цены на шаурму — стоимость мяса выросла на 50%
19 октября 2023, 11:08
«Мясничий» прекратит выпускать консервы для розничной продажи
2 октября 2023, 12:40
Красноярцы перешли на курицу, хотя цены на нее подскочили
В Красноярскстате посчитали, какое мясо и в каком количестве покупают жители края. Лидером оказалась курица, хотя она сильно подорожала.
5 сентября 2023, 08:02

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