В Красноярске на озере Мясокомбинат утонул мужчина. Он нырнул и не выплыл

Мужчина плавал на озере Мясокомбинат в Красноярске. Он нырнул в озеро на глазах очевидцев, но не выплыл. Еще несколько человек утонули на озере Цыганское в городе и на озере недалеко от Ачинска.