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Мясокомбинат

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2024
На озере Мясокомбината в Красноярске утонул мужчина
В озеро-парке «Октябрьский» утонул мужчина.
18 августа, 03:58
«Не кричал, просто уходил под воду». На озере Мясокомбината спасли тонущего мужчину. На помощь позвала его жена
В озеро-парке «Октябрьский» из воды вытащили тонущего мужчину. Его спас посетитель парка.
12 июля, 05:15
В Красноярске на озере Мясокомбинат утонул мужчина. Он нырнул и не выплыл
Мужчина плавал на озере Мясокомбинат в Красноярске. Он нырнул в озеро на глазах очевидцев, но не выплыл. Еще несколько человек утонули на озере Цыганское в городе и на озере недалеко от Ачинска.
30 июня, 03:53
Магазины не работают с уярским мясокомбинатом, связанным с Егоровым. Почему?
«Уярский мясокомбинат», который связан с красноярским бизнесменом Владимиром Егоровым, перестал поставлять продукцию в магазины.
19 июня, 06:40
В Красноярске жители ЖК собрали 100 тысяч и сами отсыпали себе дорогу
В Красноярске жители домов на Мясокомбинате собрали 100 тысяч рублей, чтобы засыпать ямы на дороге, которая ведет к трем ЖК. Речь идет о скандальном проезде на улице Гросовцев.
8 апреля, 09:58
Красноярцы сами собирают деньги на отсыпку скандального проезда
4 апреля, 08:22
2023
Автобус не справился с наплывом пассажиров — дверь перестала закрываться
28 ноября 2023, 06:47
Эксперты рассказали, где в Красноярске продают самое дешевое жилье в новостройках
Эксперты сообщили, где красноярцы могут купить самое недорогое жилье в новых домах.
13 сентября 2023, 08:54
Урбанист рассказал, почему Мясокомбинат «стремный» микрорайон для «новых бедных»
Красноярский урбанист Пётр Иванов побывал в микрорайне Мясокомбинат и не нашел там ничего хорошего.
5 сентября 2023, 07:44
Жители Мясокомбината подрались в очереди за привозной водой
1 сентября 2023, 01:36
Где порыбачить недалеко от Красноярска? Шесть мест в городе и окрестностях
14 июля 2023, 04:47
Перекрытой дорогой к трем ЖК в Красноярске заинтересовалась полиция
10 мая 2023, 05:06

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