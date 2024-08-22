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Набережная

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Август
В Красноярске ребенок на самокате влетел в девушку и разбил себе лицо
В Красноярске произошла очередная авария с участием электросамоката. На этот раз пострадал ребенок.
22 августа, 12:08
Красноярцы прицепили ванну к самокату и разъезжали так по городу
В Красноярске в минувшие выходные в соцсетях появилось несколько роликов, на которых неизвестные прицепили диван и ванну к электросамокатам, и так разъезжали по городу.
19 августа, 06:26
Июль
Смотрим, как в тумане прошел парад теплоходов в Красноярске
5 июля, 08:26
Июнь
Сколько стоит речная прогулка на теплоходе в Красноярске?
30 июня, 11:39
Красноярцев зовут на бесплатный уличный кинопоказ. Куда?
Красноярцев зовут на бесплатный уличный кинопоказ 12 июня. Рассказываем, куда и во сколько приходить.
12 июня, 10:52
Красноярский духовой оркестр выступит на набережных. Это бесплатно
Красноярский духовой оркестр в июне выступит на набережных города. Публикуем расписание бесплатных концертов.
7 июня, 07:18
Что ждет красноярцев на День города? Вот программа
4 июня, 07:52
Май
Новый уличный туалет на набережной Красноярска снова не работает. Почему на этот раз?
17 мая, 04:29
В Красноярске открыли новые бесплатные уличные туалеты. Кажется, это событие
В Красноярске открыли три бесплатных уличных туалета. Они заработали с 9 мая.
9 мая, 01:57
Кольцо по центру: в #Кудабежать разработали короткий маршрут для занятий спортом
3 мая, 13:13
Апрель
В Овсянке открылась новая смотровая. Что там есть?
В поселке Овсянка возле Красноярска открылась новая смотровая площадка.
10 апреля, 07:08
Январь
В Красноярске впервые благоустроят набережную реки Бугач. Смотрим, что там будет
В Красноярске благоустроят набережную Бугача в Железнодорожном районе. В мэрии показали эскизы.
24 января, 02:06
Мэрия Красноярска пообещала сохранить старые кованые беседки на набережной Качи
В Красноярске решили оставить и отреставрировать кованые беседки на набережной реки Кача. Ранее их собирались сносить.
22 января, 07:58
Для будущей набережной с утиной улицей в Красноярске начали искать подрядчика
Мэрия Красноярска начала поиск подрядчиков для благоустройства набережных на Бугаче, Енисее и Каче и сквера Молодёжный.
15 января, 11:47
Ноябрь 2023
«Нечто уродливое, но несущее ценность»: урбанист высказался о сносе беседок на Каче
18 ноября 2023, 02:37
Мэр Красноярска «негодует» из-за планов снести беседки у Качи
Мэр Красноярска Владислав Логинов прокомментировал возможный снос кованых беседок на набережной Качи.
14 ноября 2023, 01:46
«Зарывание бюджетных средств»: красноярцы просят не сносить кованые беседки на Каче
Кованые беседки на Каче снова хотят снести. Не всем красноярцам нравится эта идея.
11 ноября 2023, 03:20
Утиная улица и зона для рыбалки. Публикуем эскизы 10 будущих скверов Красноярска
В мэрии Красноярска рассказали о концепциях благоустройства скверов и набережных в 2024 году.
10 ноября 2023, 01:57
Октябрь 2023
Затопленное кафе за ТЦ «Красноярье» отбуксировали от набережной
15 октября 2023, 08:48
Любуемся осенью в Красноярске. 17 уютных осенних фото
2 октября 2023, 07:39

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