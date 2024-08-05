prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Находка

Выбрать дату
2024
Пропавшую в Дудинке 8-летнюю девочку нашли. Она ночевала у подруги
Полицейские нашли пропавшую в Дубинке 8-летнюю девочку. Оказалось, что она осталась у подруги.
5 августа, 04:54
В музее-усадьбе Сурикова нашли монеты XIX века и котлован школы художника
В музее-усадьбе Сурикова в Красноярске нашли монеты XIX века и другие старинные артефакты. Дом сейчас готовят к реставрации.
30 мая, 01:36
2023
На севере края отец и сын ушли на охоту и пропали почти на месяц. Их нашли живыми
30 ноября 2023, 01:19
В Красноярске нашли ушедшего из детдома 13-летнего мальчика
Пропавшего 13-летнего школьника нашли в Красноярске. С ними все хорошо.
6 ноября 2023, 08:38
В Канске нашли трех пропавших братьев
Трех пропавших школьников нашли в Канске. С ними все хорошо.
24 октября 2023, 05:33
В Канске нашли пропавшего 17-летнего подростка
Пропавшего 17-летнего подростка нашли в Канске. С ним всё хорошо.
17 октября 2023, 02:35
«Ура! Живы!». Пропавшая в июле пара красноярских туристов вышла на связь
3 октября 2023, 01:21
«Питались брусникой и грелись о собаку». Потерявшиеся на неделю в лесу жители Красноярского края рассказали, как выживали
Потерявшиеся в лесу в Красноярском крае мужчины рассказали, как выживали. Они провели там неделю.
14 сентября 2023, 02:43
«Катался на велике»: в Красноярске нашли ушедшего из дома 9-летнего мальчика
Пропавшего 9-летнего красноярца нашли.
25 августа 2023, 05:15
В Красноярске нашли ушедшего из дома 14-летнего подростка
14-летнего красноярца нашли полицейские. С ним всё в порядке.
23 августа 2023, 05:07
В Красноярске нашли ушедшую из дома после ссоры с мамой 15-летнюю девочку
Пропавшую 15-летнюю красноярку нашли. С ней всё хорошо.
22 августа 2023, 03:36
Больше 60 человек потерялись в лесах Красноярского края — нашлись не все
По данным МЧС, 59 из них найдены живыми, включая одного ребёнка.
21 августа 2023, 07:50
Пропавшую из лагеря «Гренада» девочку нашли в заброшке
29 июня 2023, 11:45

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика