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Нападение

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Ноябрь
Схватил за волосы и бросил на асфальт. В Красноярске парень избил девушку на улице
1 ноября, 05:42
Октябрь
«Похож на девочку»: красноярца осудят за нападение на подростков из-за причесок
29 октября, 09:19
Жителя Красноярска обвиняют в серийных вымогательствах и «оскорблении всех русских»
Жителя Красноярска обвиняют в избиении парня, вымогательстве и повреждении авто. Об этом рассказали в полиции.
21 октября, 11:06
Собаки покусали 3 312 жителей Красноярского края. Где больше всего пострадавших?
В Красноярском крае от нападения собак пострадало больше трех тысяч человек.
18 октября, 02:27
Попал в больницу. В Красноярске банду подростков-мигрантов обвинили в избиении 9-летнего мальчика
15 октября, 12:40
Задержан красноярец, который бросал пенсионерку об асфальт и душил
13 октября, 05:50
Красноярец бросал пенсионерку об асфальт, душил и угрожал ей ножом из-за замечания
11 октября, 04:14
В Красноярске банда подростков с пистолетом избила незнакомцев на остановке
На остановке «Театр оперы и балета» в Красноярске банда подростков приняла троих незнакомцев за скинхедов и избила их.
8 октября, 09:37
Красноярец напал с ножом на свою бывшую и ее дочь. Девочка в больнице
Красноярец напал с ножом на свою бывшую сожительницу и ее дочь.
8 октября, 09:20
Сентябрь
В Красноярском крае подрались первоклассники. Один ребенок в больнице
28 сентября, 03:53
Школьник напал с молотком на одноклассников в Иркутской области
23 сентября, 09:30
В Красноярском крае мужчина избил битой многодетную мать из-за неразделенной любви
В поселке Емельяново Красноярского края мужчина следил за женщиной, а потом пробил ей битой голову.
19 сентября, 09:31
Пострадавшая после нападения в челябинской школе девочка находится в коме
16 сентября, 07:37
Школьник с молотком напал на учеников и педагогов в Челябинске. Есть пострадавшие
16 сентября, 06:40
Красноярец не захотел оплачивать проезд и избил водителя автобуса
В Красноярске пассажир не хотел оплачивать проезд в автобусе, избил водителя и пытался его задушить. Об инциденте рассказали в Гострудинспекции края.
16 сентября, 05:05
В Красноярске пьяная пациентка избила фельдшера скорой помощи
В Ленинском районе Красноярска при оказании медицинской помощи пьяной пациентки фельдшер скорой помощи получила тяжелую травму головы. Об этом случае рассказали в государственной инспекции труда по краю.
12 сентября, 11:06
В Красноярске военный избил жену до смерти
В Красноярске рядового приговорили в 8 годам колонии строгого режима за то, что он забил жену до смерти.
11 сентября, 10:32
Красноярец напал на подростков из-за причесок и выбил зубы. Он извинился на камеру
3 сентября, 08:58
Пьяный красноярец напал на школьников из-за причесок
3 сентября, 04:45
Парень с мачете ранил прохожего в голову и угрожал полиции. В него стреляли
1 сентября, 09:53

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