В Черемушках наркозакладчик напал на полицейского при задержании и сломал ему ногу

На правобережье Красноярска инспекторы ГИБДД задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. При задержании он напал на полицейского и нанес ему травмы.