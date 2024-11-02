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Наркотики

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Ноябрь
В Красноярске «черные риелторы» похитили женщину и накачали наркотиками
2 ноября, 01:14
Октябрь
«Ничего не боятся»: жители Красноярска жалуются на закладчиков и публикуют объявления
28 октября, 04:51
Глюкоза рассказала о задержании за наркотики и обвинила в этом влиятельного человека
23 октября, 05:17
Глюкозу оштрафовали за наркотики. Красноярцы обвиняли ее в неадекватном поведении
22 октября, 07:47
В Красноярске мужчина под наркотиками устроил смертельное ДТП
В Красноярске водитель под наркотиками «отвлекся на упавшую зажигалку» и устроил смертельное ДТП.
8 октября, 08:27
«Мама денег не дала, я поджёг дом»: красноярцы рассказали об алкозависимостях
Журналисты рассказали истории двоих красноярцев, которые страдали алкогольной зависимостью и смогли бросить пить, и спросили у врача, как с этим бороться.
5 октября, 08:33
«30 ударов ножом»: убийство 9-классницы в Красноярском крае раскрыли через 30 лет
В Красноярском крае прокуратура утвердила обвинение жителю Норильска за убийство 9-классницы, которое произошло 30 лет назад.
1 октября, 12:44
Август
Красноярский чиновник стал закладчиком наркотиков
24 августа, 11:01
Врачи рассказали, где в Красноярском крае чаще всего травятся алкоголем и наркотиками
В Красноярском крае уменьшилось число случаев, связанных с отравлением алкоголем и наркотическими веществами.
22 августа, 12:48
Троих жителей края лишили гражданства из-за наркотиков и уклонения от службы
Гражданства лишились трое жителей Красноярского края. Суд вынес им приговоры — за оборот наркотиков и уклонение от прохождения военной службы.
11 августа, 01:55
В Красноярский край возвращается проклятие 90-х? Растет число зависимых от опиатов
5 августа, 04:17
В Красноярске сотрудники ДПС остановили водителя и заставили открыть телеграм
1 августа, 11:03
Июль
В Красноярском крае мать семьи наркодилеров хранила наркотики в нижнем белье
В Лесосибирске полицейские задержали семью наркоторговцев. У них изъяли больше 210 граммов синтетических наркотиков, стоимость которых на черном рынке — больше 1 миллиона рублей.
29 июля, 06:12
Мизулина предложила проверять Глюкозу на наркотики после концерта в Красноярске
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила проверять певицу Глюкозу на наркотики после её выступления в Красноярске.
22 июля, 09:01
Невеста в Красноярском крае перед свадьбой отправилась в СИЗО за наркотики
13 июля, 10:08
Май
В Черемушках наркозакладчик напал на полицейского при задержании и сломал ему ногу
На правобережье Красноярска инспекторы ГИБДД задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. При задержании он напал на полицейского и нанес ему травмы.
27 мая, 05:49
Красноярская торговая сеть прокомментировала новость о поставке кокаина с бананами
3 мая, 09:58
60 кг кокаина вместе с бананами из Эквадора доставили на имя красноярской компании
3 мая, 04:43
В Красноярском крае невесту задержали за пять дней до регистрации
В Красноярском крае полицейские возбудили уголовное дело против 22-летней жительницы Ачинска. Ее подозревают в сбыте растительных наркотиков.
2 мая, 06:03
Апрель
В Красноярске пьяный контрактник ушел в самоволку и порезал мужчину
В Красноярске пьяный контрактник во время самоволки едва не убил мужчину, который поссорился с его подругой. Суд приговорил военного к 13 годам колонии. Ранее он был осужден по двум статьям.
11 апреля, 07:43

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