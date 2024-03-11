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Март
Полмиллиона долгов на жителя: уровень закредитованности в крае вырос на 22%
Красноярский край занял 27 место по уровню закредитованности населения среди других регионов России. В среднем долг на одного жителя региона вырос до 508 тысяч рублей.
11 марта, 08:04
Ноябрь 2023
В Красноярском крае смертность снова обогнала рождаемость
В Красноярском крае больше человек умирает, чем рождается.
10 ноября 2023, 01:19
Население Красноярска может увеличиться до двух миллионов к 2042 году
9 ноября 2023, 06:25
Сентябрь 2023
Исследование. В Красноярском крае стало на 7 тысяч мужчин меньше — гендерная диспропорция растет
5 сентября 2023, 10:29
Июль 2023
Статистики рассказали, сколько человек уехали из Красноярска за год
Красноярскстат рассказал о демографической ситуации в Красноярске.
12 июля 2023, 07:43
Июнь 2023
Статистики рассказали, сколько человек уехали из Красноярского края за год
Красноярскстат рассказал о демографической ситуации в Красноярском крае.
27 июня 2023, 01:20

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