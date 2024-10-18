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Октябрь
На «Столбах» расплодились волки. Есть ли угроза туристам?
18 октября, 06:54
Август
В районе «Красноярских Столбов» спилили десятки деревьев. Прокуратура начала проверку
В районе национального парка «Красноярские Столбы» выпиливают взрослый лес. Прокуратура начала проверку.
29 августа, 05:32
Январь
В «Шушенском бору» встретили колонка. Смотрите, какой он милый
На территории национального парка «Шушенский бор» инспекторы встретили колонка.
21 января, 12:00
В нацпарке «Столбы» рассказали, как работают в новогодние выходные
Национальный парк «Красноярские Столбы» опубликовал график работы сервисных центров и служб оказании помощи в новогодние праздники.
2 января, 07:48

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