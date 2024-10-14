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Назарово

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Октябрь
В Красноярском крае мужчина с молотком ограбил ювелирку
В Назарове Красноярского края мужчина разбил молотком витрину в ювелирном магазине и похитил украшения.
14 октября, 11:50
7 раз пнула по голове: в Назарове осудили мать, избившую подругу дочери из-за вейпа
10 октября, 03:48
В Красноярске осудят депутата и и бойца ММА за избиение водителя. Что ему грозит?
3 октября, 03:44
Сентябрь
В Назарове после масштабного ремонта теплосетей благоустроили 40 участков
Назаровская ГРЭС в этом году провела самый масштабный ремонт теплосетей за последние десять лет. После окончания работ СГК навела порядок и восстановила благоустройство попавших под ремонт участков города Назарово.
20 сентября, 09:03
В Красноярском крае кадет упал с 5 этажа. Его могли столкнуть
9 сентября, 04:25
Август
Житель края начал ехать на пристава, которая хотела забрать его «Ниву». Видео
В Назарове 45-летний мужчина пытался спасти свою машину от ареста и поехал в сторону пристава.
24 августа, 03:37
100-летний ветеран, обвинившая сиделку в краже квартиры, дала первые показания
14 августа, 11:10
Обвиненная в краже квартиры у 100-летнего ветерана сиделка уволилась до дарственной
7 августа, 04:57
У 100-летней ветерана Великой отечественной войны забрали квартиру. Она винит сиделку
6 августа, 11:04
Против назаровского депутата возбудили уголовное дело за драку с водителем
5 августа, 10:53
Назаровский депутат не поделил дорогу с красноярцем и отправил его в нокаут
3 августа, 12:23
Июнь
«Нашли монстра»: жители Красноярского края встретили огромного паука в подъезде
В Красноярском крае в Назарова жители одного из домов нашли у себя в подъезде огромного темного паука.
28 июня, 11:45
Комары атаковали жителей Назарова. Люди не могут ходить по улицам
В Красноярском крае жители Назарова жалуются на нашествие комаров. По словам людей, они не могут спокойно передвигаться по городу.
27 июня, 03:04
В Назарове продают бывший «дворец Быкова» за 11 млн. Предлагают сделать базу отдыха
1 июня, 02:53
Май
Жительница края жестоко избила подругу дочери из-за пропавшей электронной сигареты
Жительница города Назарово избила 12-летнюю подругу своей дочери. Женщина подумала, что девочка украла у нее электронную сигарету.
20 мая, 08:43
Апрель
МЧС назвало города и районы края, которые может затопить. В списке есть и Красноярск
Сотрудники МЧС назвали территории Красноярского края, которые может затопить во время потепления.
9 апреля, 01:11
Март
Житель края не дождался жену с корпоратива 8 марта и расстрелял авто с её знакомыми
В Назарове 35-летний мужчина разозлился, что жена долго отмечает 8 Марта, и выстрелил в автомобиль, в котором ехали мужчины с праздника.
13 марта, 02:13
Январь
Из Красноярска планируют запустить новый прямой поезд до Абакана
КрасЖД и минтранспорта Красноярского края и Хакасии обсуждают запуск нового поезда Красноярск — Абакан.
10 января, 10:08
В Назарове мужчина погиб в пожаре из-за курения
В городе Назарово Красноярского края 7 января в пожаре в хозяйственной постройке погиб мужчина, рассказали в краевом ГУ МЧС.
8 января, 06:08
Декабрь 2023
Красноярцы запускают ледяные «фейерверки» в морозы. Красиво, но холодно!
13 декабря 2023, 02:06

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