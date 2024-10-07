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Назаровский район

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2024
В Красноярском крае дядя с племянниками на моторной лодке врезался в берег и погиб
В Красноярском крае в Назаровском районе моторная лодка налетела на берег. Один человек погиб.
7 октября, 05:11
Четверых погибших от отравления детей из Красной Сопки похоронили в одной могиле
30 сентября, 08:46
В Красной Сопке хоронят четверых отравившихся детей. Люди несут игрушки
30 сентября, 05:34
Родители погибших детей рассказали, что не проветривали дом после дихлофоса
27 сентября, 11:38
Производитель заявил, что их дихлофос не мог стать причиной отравления семьи
26 сентября, 12:52
Можно ли было спасти отравившихся детей из Красной Сопки? Отвечают медэксперты
26 сентября, 10:26
Стала известна дата похорон погибших от отравления детей из Красной Сопки
26 сентября, 06:55
Труп котенка обнаружили у дома погибших от отравления детей
25 сентября, 10:29
Массовый психоз. Красноярцы выбрасывают пельмени после отравления многодетной семьи, продажи упали
25 сентября, 10:00
Следы дихлофоса обнаружили в пробах погибшего ребенка в Красноярском крае
24 сентября, 09:02
Соседи и родственник рассказали о семье четверых детей, погибших от отравления
23 сентября, 10:21
В деле об отравлении четверых детей и их родителей появилась еще одна версия
23 сентября, 09:24
«Посторонних веществ не добавляла»: СК допросил мать погибших от отравления детей
23 сентября, 07:53
Мать троих погибших от отравления детей сейчас беременна. Она в тяжелом состоянии
22 сентября, 09:20
Еще один ребенок скончался от отравления. Вчера погибли его брат и сестра
22 сентября, 06:06
В Красноярском крае утонул 70-летний мужчина. Это уже 51-й погибший на воде за лето
16 июля, 02:03
11-летнего мальчика жестоко избили на остановке. Полиция задержала группу подростков
В Красноярском крае в деревне Чердынь подросток на остановке избил 11-летнего мальчика.
10 июня, 04:26
Мать высказалась о видео, где ее сын издевается над бабушкой
14 марта, 07:59
2023
В Назарове семья мобилизованного живет с дырявой крышей, хотя власти обещали помочь
7 сентября 2023, 06:05
Военные проведут учения с вертолетами и квадрокоптерами. За фото будут задерживать
4 сентября 2023, 08:04

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