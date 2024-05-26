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Май
«Дрон или НЛО?». В небе над Красноярском заметили светящийся объект. Что это было?
26 мая, 10:45
Сильнейшая за 20 лет магнитная буря вызвала полярное сияние. Смотрим фото
Землю накрыла магнитная буря высшего уровня. В последний раз буря такого уровня была 20 лет назад. Из-за нее красноярцы увидели полярное сияние.
11 мая, 07:41
Март
В небе над Минусинском засняли странный светящийся объект. Что это было?
В небе над Минусинском и Абаканом вечером 23 марта засняли странный светящийся объект в небе. Мы попытались выяснить, что это было.
24 марта, 09:22
Февраль
Красноярцы в марте смогут увидеть и сфотографировать комету Понса-Брукса
Красноярцы смогут понаблюдать за кометой Понса-Брукса в марте. Рассказываем, как и когда это лучше сделать.
29 февраля, 02:40
Красноярцы смогут увидеть несколько астрономических событий в феврале. Когда?
Красноярцы смогут увидеть несколько астрономических явлений в феврале. Рассказываем, когда и какие.
11 февраля, 12:31
Раньше было лучше: чем дышат жители Покровки? Замерили качество воздуха
5 февраля, 06:19
Январь
Метеор пролетел в небе над Норильском — он сгорел в атмосфере
В небе над Норильском заметили необычную вспышку в небе — над городом пролетел яркий метеор. Причем он тут же сгорел в атмосфере.
28 января, 04:46
Декабрь 2023
Загрязнение критическое: смотрим, чем дышат красноярцы в экстремальный мороз
В Красноярске и еще трех городах ввели режим НМУ. Вот что сейчас показывают датчики загрязнения воздуха в Красноярске.
10 декабря 2023, 05:44
Над Красноярском произошла странная вспышка. Как думаете, что это?
В небе над Красноярском заметили свечение, которое продлилось несколько секунд.
5 декабря 2023, 06:00
Август 2023
Красноярцы смогут наблюдать последний метеорный дождь этого лета
В ночь на 18 августа пройдет последний «звездный ливень» этого лета — на этот период приходится пик метеорного потока Каппа-Цигниды.
17 августа 2023, 07:23
Красноярцы поделились фото полнолуния. Смотрите, как красиво
В Красноярске в ночь на 1 августа можно было наблюдать полнолуние. Показываем фото и рассказываем, когда ещё жители смогут увидеть интересные астрономические явления.
1 августа 2023, 02:36

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