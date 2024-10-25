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Недвижимость

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Октябрь
В Красноярске за 250 миллионов продают особняк, где жил беглый депутат Гольдман
25 октября, 06:23
В Красноярске построят жилой комплекс с тысячей квартир недалеко от «Планеты»
23 октября, 06:37
Женщина потеряла в Красноярске сумку с 2 миллионами. Ей их вернули
Женщина оставила на лавке в Красноярске сумку с 1,8 миллиона рублей. Это были деньги с продажи квартиры. Их нашли и вернули владелице за сутки.
23 октября, 05:08
Красноярка продала квартиру из-за мошенников, но смогла вернуть её
85-летняя красноярка продала квартиру из-за мошенников. Однако в суде она смогла вернуть недвижимость.
21 октября, 12:53
Красноярцы рассказали, на что потратили бы выигрыш в 100 миллионов
Красноярцы рассказали, на что потратили бы 100 миллионов рублей, если бы выиграли их в лотерею.
11 октября, 08:58
Квартиры в ипотеку снова подорожают. Почему и при чем тут банки
8 октября, 10:29
Аналитики рассказали, в какие города переезжают красноярцы
8 октября, 06:25
Дольщики «Октябрьского» боятся за квартиры из-за иска прокуратуры к «СМ. Сити»
5 октября, 06:51
Что делать, если обычную ипотеку не потянуть, а жилье нужно? Лайфхаки от риелтора
4 октября, 11:14
Банки стали выдавать ипотеку под 35% годовых
Банки подняли проценты по ипотеке. Средняя ставка — 25%, но с учетом страховок и надбавок она составляет 35%. О повышении ставок по всем рыночным программам, в частности, сообщил Сбербанк.
3 октября, 06:51
Стоит ли красноярцам брать ипотеку в 2024 году? Вот что говорит риелтор
3 октября, 06:11
Рядом с мэрией Красноярска продают квартиру за 100 млн. Там есть сауна и бильярд
1 октября, 13:06
Брать ли сейчас ипотеку? Что делать, если нужно жилье? Какие есть скидки? Отвечаем
1 октября, 12:13
Сентябрь
Застройщику дали 9 лет за обман дольщиков на 500 млн. Она построила себе дом в Соснах
27 сентября, 11:49
Красноярский край вошёл в топ-5 крупных регионов с дешёвым загородным жильём
Красноярский край вошел в рейтинг регионов с городами-миллионниками с доступным загородным жильём.
24 сентября, 12:26
Аналитики заявили, что квартира в Красноярске окупится почти за 15 лет сдачи в аренду
Чтобы купленная в Красноярске квартира окупилась, её нужно сдавать в аренду почти 15 лет. К таким выводам пришли аналитики портала «Мир Квартир».
22 сентября, 04:48
Эксперты рассказали, почему не стоит брать ипотеку этой осенью и что изменится к зиме
20 сентября, 07:32
Сайт реестра электронных повесток заработал в России
В России заработал сайт реестра электронных повесток. Он доступен по адресу реестрповесток.рф.
18 сентября, 09:27
Аналитики рассказали, сколько стоит аренда комнат и студий в Красноярске
Эксперты выяснили, сколько стоила аренда небольших квартир и комнат в Красноярске в начале учебного и делового сезона.
17 сентября, 09:42
Спрос упал, но не цены: что происходит на рынке недвижимости и чего ждут аналитики
9 сентября, 08:02

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