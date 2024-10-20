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2024
На Красноярский край обрушатся сильный ветер и снег. А на Красноярск?
На Красноярский край 21 октября обрушится сильный ветер и снег.
20 октября, 11:55
На Красноярск обрушился штормовой ветер и ливень. Деревья гнутся, ничего не видно
9 октября, 12:06
В Красноярске сильный ветер валит деревья. Одно уже упало на машины
В Красноярске сильный ветер повалил несколько деревьев. Показываем последствия непогоды.
30 сентября, 13:25
«Это еще не зима»: Курагинский район засыпало градом
Сегодня, 8 сентября, в Красноярском крае в Курагинском районе выпал град. Местные жители делятся фото и видео последствий непогоды.
8 сентября, 06:27
Сильный дождь накрыл половину Красноярска
5 августа, 07:42
Заморозки ожидаются в центральных районах Красноярского края
В центральных районах Красноярского края 25 и 26 мая местами ожидаются заморозки до -1 градуса. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС и МЧС.
24 мая, 09:05
В Красноярске выпал апрельский снег. Как обстановка на дорогах?
20 апреля, 05:09
В Красноярске бушует ветер и идет дождь — всё тает и сносит
10 февраля, 08:38
Двое охотников четыре месяца провели в тайге — их пришлось эвакуировать
В Красноярском крае спасатели эвакуировали с севера двух охотников и трех собак. Мужчины находились в тайге четыре месяца.
11 января, 01:11
2023
В Красноярске ветром снесло ларек с мороженым. Он разбил авто
22 октября 2023, 07:15
На Норильск обрушился ураган — ветер сносит светофоры, заборы и людей
25 сентября 2023, 07:27
В Красноярском крае опять прошел град. Засыпало всё
4 августа 2023, 06:52
Выживший после удара молнии в Ергаках альпинист рассказал про смертельный подъем
Один из трех выживших после удара молнии в парке «Ергаки» альпинистов рассказал подробности о роковом подъеме на пик Звездный.
21 июля 2023, 11:59
В Туруханском районе прошелся смерч: сорвал крыши с домов и оставил без электричества
21 июля 2023, 07:00
В Красноярске дождь размыл недавно отремонтированную дорогу
Мэр Красноярска раскритиковал качество ремонта дороги на Аральской.
18 июля 2023, 12:07
Показываем фото туристов из Ергаков за несколько минут до смертельной грозы
Следователи опубликовали фото туристов из парка «Ергаки» за несколько минут до удара молнии.
18 июля 2023, 11:34
Пострадавших от удара молнии в Ергаках туристов эвакуировали и доставили в больницу
18 июля 2023, 04:35

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