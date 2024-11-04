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Никита Алексеев

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4 ноября
Узнаете ли вы культовые фильмы СССР по одному кадру? Пройдите тест и поверьте!
4 ноября, 00:00
2 ноября
Основатель «Техномакса» рассказал о последствиях наложенных на компанию санкций
2 ноября, 11:55
В Красноярске умер хоккеист и тренер «Енисея» Виктор Ломанов
В Красноярске ушел из жизни бывший игрок и тренер «Енисея» по хоккею с мячом Виктор Ломанов. Ему был 71 год.
2 ноября, 09:04
В Красноярске проложат новый тоннель метро от Копылова до Высотной
2 ноября, 03:33
Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в октябре
Стали известны самые редкие и популярные имена, которые выбирали жители Красноярского края для своих детей в октябре 2024 года.
2 ноября, 02:44
Красноярская сеть «Техномакс» попала под санкции США. В списке еще несколько компаний
2 ноября, 02:02
В Красноярске «черные риелторы» похитили женщину и накачали наркотиками
2 ноября, 01:14
1 ноября
Красноярцам пообещали жару на ноябрьских праздниках
1 ноября, 06:46
Схватил за волосы и бросил на асфальт. В Красноярске парень избил девушку на улице
1 ноября, 05:42
В Красноярске девушка упала с 6 этажа и выжила
В Красноярске из окна многоэтажного дома на улице Лесников выпала 22-летняя девушка. Она выжила.
1 ноября, 04:10
В Красноярском крае построят новую железную дорогу на Дальний Восток
В Красноярском крае планируют построить новую железную дорогу, которая соединит Якутию и Хабаровский край. Распоряжение появилось на сайте Правительства РФ.
1 ноября, 03:22
Forbes включил Мирру Андрееву в топ-10 спортсменов с самым ценным брендом
Красноярская теннисистка Мирра Андреева вошла в топ-10 российских спортсменов с самым ценным личным брендом.
1 ноября, 02:52
В «Перцах» после пожара закрыли единственную круглосуточную доставку в Красноярске
1 ноября, 02:38
В красноярских Ергаках запустят туры на ратраках. Что это?
В Красноярском крае в природном парке Ергаки планируют запустить специальные туры для экстремалов.
1 ноября, 01:44
Снег и минусовые температуры пообещали синоптики в Красноярске 1 ноября
В Красноярске первого ноября в городе ожидаются минусовые температуры.
1 ноября, 01:02
31 октября
После гибели ребенка, к которому отказалась ехать скорая, никого не уволили
31 октября, 09:31
Из Красноярска запустят прямые авиарейсы в Нижневартовск. Что по ценам?
Авиакомпания «КрасАвиа» возобновляет прямые рейсы из Красноярска в Нижневартовск.
31 октября, 04:31
В Красноярском крае подорожает проезд в автобусах. Рассказываем, где и на сколько
31 октября, 04:10
В красноярском магазине арестовали «паленые» Adidas, Chanel и Dior на 855 тысяч
В Красноярске в одном из магазинов в ТРК «Сибирский городок» арестовали крупную партию поддельных вещей с логотипами знаменитых брендов.
31 октября, 02:29
В Красноярске на несколько дней запретят парковаться в районе Театральной площади
В Красноярске на выходных водителям запретят парковаться в районе Театральной площади. Об этом заявили в мэрии.
31 октября, 01:41

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