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НМУ

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Ноябрь
В Красноярске вводят режим «черного неба» на двое суток
2 ноября, 08:59
Октябрь
В Красноярске вводят режим «черного неба»
Среднесибирское УГМС вводит режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в Красноярске. Он начнёт действовать сегодня, 17 октября, с 19:00 и продлится сутки — до 19:00 18 октября.
17 октября, 08:40
Сентябрь
Ученые изучили снег во время черного неба. Что они нашли? И кто загрязняет воздух?
15 сентября, 09:03
Июнь
Над Красноярском вновь повис голубой смог
23 июня, 03:29
Учёный назвал причины появления голубого смога в Красноярске
13 июня, 10:51
Апрель
Суд принял иск о закрытии ХМЗ в Красноярске
Арбитражный суд Красноярского края назначил предварительное заседание по делу о запрете эксплуатации оборудования химико-металлургического завода.
28 апреля, 10:07
Предприятия края не хотят снижать выбросы во время «черного неба». Какие?
25 апреля, 06:21
Прокуратура проверяет «ФармЭнерго» после жутких выбросов на котельной
8 апреля, 11:00
Март
В правительстве края снова заговорили о заморозке Енисея. Экологи спорят об эффекте
30 марта, 05:33
В Красноярске приостановили работу типографии «Офсет» из-за жалоб на выбросы
В центре Красноярска временно запретили работать типографии после многочисленных жалоб жителей на грязный воздух.
29 марта, 08:11
В Красноярске с годами теплеет, а ветры слабнут. Что будет с черным небом?
Власти и метеорологи выясняют, как изменения климата сказываются на режиме черного неба в городах Красноярского края.
26 марта, 10:11
От -43 до +8: в Красноярске подвели итоги минувшей зимы
7 марта, 12:10
Минэкологии края потребовало запретить деятельность красноярского ХМЗ
2 марта, 03:28
Февраль
Как чернеет небо. В Красноярске число зимних дней в режиме НМУ выросло в два раза. Смотрим инфографику
«Проспект Мира» подводит экологические итоги зимы в инфографике.
29 февраля, 07:02
«Газовая камера»: как высотная застройка влияет на воздух в Красноярске? Рассказываем
26 февраля, 10:46
Фотограф показал Красноярск под «чёрным небом» с высоты птичьего полета
22 февраля, 11:22
Задохнемся под «черным небом»? Метеорологи обнаружили ослабление ветров в Красноярске
20 февраля, 10:27
В Красноярске снова вводят режим «черного неба». Датчики горели красным уже сутки
19 февраля, 09:44
«Cети дорогие». Перевод частного сектора на электроотопление притормозили. Решили подновить печки
19 февраля, 08:57
Воздух в Красноярске опять грязный. Но режима «черного неба» нет
19 февраля, 06:59

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