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Норильск

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Октябрь
На севере Красноярского края неизвестные выбросили 475 бутылок коньяка
В Красноярском крае неизвестные выбросили почти 500 бутылок коньяка. Алкоголь нашли в норильской тундре.
29 октября, 01:12
Покупатель отсудил 65 тысяч у «Эльдорадо» за долгий ремонт ноутбука
Магазин «Эльдорадо» по решению суда возместит жителю Норильска более 65 тысяч рублей за нарушение сроков гарантийного ремонта ноутбука.
25 октября, 03:30
В Красноярском крае не построят самую мощную атомную электростанцию из-за угля
24 октября, 04:04
Иностранец изнасиловал певицу из кафе. Ему вынесли приговор спустя 17 лет
В Норильске иностранец 17 лет назад изнасиловал певицу из кафе и уехал из страны. Недавно ему вынесли приговор.
20 октября, 05:35
Стало известно, в каких городах Красноярского края больше всего заболевших ОРВИ
15 октября, 03:23
В Красноярском крае у самолета треснуло стекло в воздухе
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» выполнял рейс Норильск-Диксон и совершил экстренную посадку из-за трещин на лобовом стекле.
10 октября, 09:34
23 кошек и собак достали из горящей квартиры в Красноярском крае
В Норильске пожарные спасли 20 котов и три собаки из горящей квартиры. Все животные выжили.
10 октября, 04:02
В Норильске горит склад с ацетоном на полторы тысячи квадратов
В Норильске произошел на складе с ацетоном и пеллетами. Горит помещение на площади 1,6 тысячи квадратных метров.
7 октября, 10:16
В Норильске на месте, где насмерть сбили школьницу, появился плакат с извинениями
7 октября, 07:14
66-летняя женщина «спасала» деньги и потеряла 15 млн. В банке её пытались остановить
66-летняя учительница из Норильска потеряла 15,5 миллиона рублей. Ей врали, что так она спасает сбережения. Об этой истории рассказали в прокуратуре.
5 октября, 01:48
Жительница Красноярского края купила грибы с червями. Впечатлительным не смотреть
Жительница Норильска купила в одном из магазинов соленые маслята. Открыв упаковку, покупательница нашла там множество червей.
4 октября, 06:14
В Норильске водитель BMW насмерть сбил школьницу. Он не заметил ее на дороге
В Красноярском крае в Норильске произошло смертельное ДТП, в котором погибла школьница. Ей было 14 лет.
4 октября, 03:00
«30 ударов ножом»: убийство 9-классницы в Красноярском крае раскрыли через 30 лет
В Красноярском крае прокуратура утвердила обвинение жителю Норильска за убийство 9-классницы, которое произошло 30 лет назад.
1 октября, 12:44
В Красноярском крае снизилась заболеваемость ОРВИ, а ковидом — выросла
1 октября, 02:53
Сентябрь
Планировавшему «переехать на Украину» жителю Норильска дали 6 лет колонии за посты
23 сентября, 08:01
В Норильске вахтовики ехали домой и погибли в страшной аварии
18 сентября, 04:01
Пять человек погибли в страшной аварии под Норильском
17 сентября, 13:01
Экологию назвали в числе важнейших факторов для развития индустриальных городов
Эксперты назвали экологизацию индустриальных городов одним из важнейших факторов для их развития. К такому выводу пришли участники саммита «Сибирская перспектива».
17 сентября, 07:09
NordStar распродает билеты со скидкой из Красноярска в Сочи, Москву и Санкт-Петербург
Авиакомпания NordStar открывает распродажу билетов на путешествия по России. Билеты со скидкой можно найти на рейсы из Красноярска и Норильска.
16 сентября, 10:27
Парень с мачете ранил прохожего в голову и угрожал полиции. В него стреляли
1 сентября, 09:53

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