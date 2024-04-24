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Апрель
Котюков высказался о ситуации с мигрантами в Красноярском крае. Что говорит?
24 апреля, 02:51
Август 2023
В Красноярском крае утонули два рыбака
В водоемах Красноярского края утонули двое мужчин. Они оба отправились на рыбалку.
22 августа 2023, 01:39
Июль 2023
В Красноярском крае утонул уже 61 человек. Один из них — сегодня
В Красноярском крае сегодня, 31 июля, утонул ещё один человек. Это уже 61-я смерть на воде за лето.
31 июля 2023, 09:08
Экс-главу поселка на Таймыре осудили за фейковое строительство дороги за 5,6 миллиона
Экс-главу сельского поселения Караул на Таймыре осудили за мошенничество при строительстве.
11 июля 2023, 08:08

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