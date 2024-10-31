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Новогодние праздники

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Октябрь
Как будут праздновать Новый год в Красноярске? Вот программа
31 октября, 06:53
Стала известна дата открытия главной городской елки Красноярска
24 октября, 06:50
Где можно отдохнуть на Новый год в России и за границей? Изучаем направления и цены
18 октября, 10:20
В Красноярске к Новому году установят 16 елок. Рассказываем, где именно
17 октября, 01:31
Красноярцам рассказали, как будем отдыхать на Новый год. Публикуем календарь
Красноярцы и другие жители России будут отдыхать 11 дней в предстоящие новогодние праздники.
13 октября, 10:56
Июль
Красноярцам рассказали, как будем отдыхать в 2025 году. Публикуем календарь
Жители России будут отдыхать 11 дней в предстоящие новогодние праздники. Об этом заявили в Минтруда РФ.
25 июля, 09:22
Январь
За новогодние праздники в БСМП обратились почти 3 тысячи красноярцев. Из-за чего?
За 10 дней новогодних каникул 2,83 тысячи человек обратились за медпомощью в БСМП. Вот самые частые поводы для обращения к врачам.
9 января, 09:23
Когда снова отдыхать? Публикуем календарь праздников на 2024 год
Рассказываем обо всех праздниках и длинных выходных в новом 2024 году.
8 января, 11:41
5 мест, где можно покататься на хаски в Красноярске
6 января, 08:27
В нацпарке «Столбы» рассказали, как работают в новогодние выходные
Национальный парк «Красноярские Столбы» опубликовал график работы сервисных центров и служб оказании помощи в новогодние праздники.
2 января, 07:48

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