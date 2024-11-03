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2024
Красноярцев ждет теплая рабочая неделя без «минуса»
3 ноября, 02:28
В ноябре на Красноярск обрушится несколько магнитных бурь
В Красноярске магнитные бури ожидаются в середине и в конце ноября.
2 ноября, 10:40
Синоптики прогнозируют нестабильный и теплый ноябрь в Красноярске
Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов дал прогноз погоды на ноябрь в Красноярске, центральных и южных районах края.
1 ноября, 08:28
Красноярский синоптик дал прогноз на ноябрь. Погода будет «нестабильной»
1 ноября, 08:18
Красноярцам пообещали жару на ноябрьских праздниках
1 ноября, 06:46
Снег и минусовые температуры пообещали синоптики в Красноярске 1 ноября
В Красноярске первого ноября в городе ожидаются минусовые температуры.
1 ноября, 01:02
Заморозки до -10: красноярцам рассказали о погоде на начало ноября
28 октября, 08:27
В Красноярске будет жаркий ноябрь? Смотрим прогноз
27 октября, 04:35
Смотрим, какая погода будет в ноябре в Красноярске. Публикуем прогноз
22 октября, 05:35
Красноярцам рассказали, как будем работать и отдыхать в ноябре. Публикуем календарь
Красноярцы и другие жители России в конце октября ждет длинная рабочая неделя. Она будет состоять из шести дней.
14 октября, 05:13
Куда можно недорого съездить на поезде из Красноярска в ноябре? Топ маршрутов
Рассказываем, какие направления станут самыми выгодными для путешествий из Красноярска в ноябре.
27 августа, 05:22
2023
Синоптик рассказал, каким будет ноябрь в Красноярске
Синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал о погоде в ноябре в Красноярске.
1 ноября 2023, 11:37

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