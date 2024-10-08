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Нож

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Октябрь
В Красноярске банда подростков с пистолетом избила незнакомцев на остановке
На остановке «Театр оперы и балета» в Красноярске банда подростков приняла троих незнакомцев за скинхедов и избила их.
8 октября, 09:37
Красноярец напал с ножом на свою бывшую и ее дочь. Девочка в больнице
Красноярец напал с ножом на свою бывшую сожительницу и ее дочь.
8 октября, 09:20
Житель Красноярского края убил подругу из ревности и поджег дом
В Манском районе задержали подозреваемого в убийстве женщины. Он сознался, что зарезал сожительницу, а затем поджег дом, скрывая следы преступления.
4 октября, 05:01
Школьника отправили в СИЗО за убийство опекунши в Железногорске
3 октября, 11:52
Зарезавший опекуншу в Железногорске подросток назвал причину убийства
2 октября, 10:15
Сентябрь
В Красноярском крае мужчина зарубил соседей за старые обиды
Жителя Ермаковского района подозревают в жестоком убийстве пожилых соседей.
19 сентября, 06:58
59 ударов ножом. Убийство девушки в красноярской электричке раскрыли через 35 лет
7 сентября, 08:53
Август
В красноярской электричке 35 лет назад убили девушку. Суд начался только сейчас
28 августа, 10:56
В красноярском суши-баре повар ударил кассира ножом
27 августа, 06:38
Красноярец обвинил соседа в скручивании электросчетчиков и зарезал его ножом
26 августа, 05:06
В Солнечном мужчина напал на прохожего с ножом. Но не помнит из-за чего
6 августа, 03:18
Июль
В Красноярске пьяный военный из ревности ударил жену ножом и отпинал берцами
Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к 4 годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью жене.
10 июля, 11:26
В Покровке мужчина с ножом угрожал подросткам в подъезде. Его разозлил шум
В красноярской Покровке мужчина с ножом угрожал подросткам в подъезде. Ему не понравилось, что они шумят.
10 июля, 01:37
Июнь
Нож, шприц и электрошокер: приставы рассказали, что жители края хотели пронести в суд
Приставы рассказали, какие предметы жители Красноярского края пытались пронести на заседания в судах в 2024 году.
20 июня, 03:05
Май
«Возникла мысль „Беги“». Устроивший резню в Норильске услышал голос в голове
20 мая, 06:20
Житель Норильска ранил 12-летнего пасынка, убил его мать и напал на соседей
19 мая, 01:24
Подростки-мигранты напали на сверстников. Теперь маму одного из них выдворяют
В центре Красноярска компания подростков напала на троих сверстников. В одного они выстрелили из пневматического пистолета.
13 мая, 06:42
Апрель
В Красноярске пьяный контрактник ушел в самоволку и порезал мужчину
В Красноярске пьяный контрактник во время самоволки едва не убил мужчину, который поссорился с его подругой. Суд приговорил военного к 13 годам колонии. Ранее он был осужден по двум статьям.
11 апреля, 07:43
На губернатора Мурманской области напали с ножом. Что известно
5 апреля, 02:23
Январь
В Красноярском крае сын пожалел алкоголь и зарезал мать вместе с ее сожителем
В деревне Батов Дзержинского района 33-летний сын зарезал 58-летнюю мать и ее 60-летнего сожителя. Причиной стал выпитый алкоголь.
11 января, 02:28

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