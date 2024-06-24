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Обработка

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Июнь
Красноярцев просят не гулять в «Гремячей гриве». Ее снова обработают от клещей
В красноярском экопарке «Гремячая грива» 24 июня проведут обработку от клещей. Жителей просят в этот день там не гулять.
24 июня, 01:43
Май
В Красноярске назвали обработанные от клещей места
В администрации Красноярска сообщили, что от клещей в городе обработали более 100 га. В мэрии перечислили места, где был распылен препарат.
21 мая, 03:58
Обработку Серебряного лога и лестницы в Удачном от клещей перенесли. Когда она будет
В Красноярске должны провести обработку визит-центра Серебряный лог и лестницы в Удачном от клещей. Рассказываем, когда.
10 мая, 11:23
Остров Татышев обработают от клещей. Когда там лучше не гулять?
Остров Татышев обработают от клещей 10 мая. До этого обработке мешали погода и люди.
9 мая, 08:40
Красноярцев просят не гулять в «Гремячей гриве». Ее обработают от клещей
В красноярском экопарке «Гремячая грива» 6, 7 и 8 мая проведут обработку от клещей. Жителей просят в эти дни там не гулять.
6 мая, 01:10
Апрель
Жители Елены Стасовой жалуются на наплыв клещей. Их находят даже в квартирах
17 апреля, 07:52
Академгородок, Солнечный, Ветлужанка: какие места в Красноярске обработают от клещей
4 апреля, 01:15
Июль 2023
Красноярцев просят не гулять в экопарке «Гремячая грива». Будет обработка от клещей
В красноярском экопарке «Гремячая грива» сегодня, 21 июля, проведут обработку от клещей. Жителей просят там не гулять.
21 июля 2023, 05:58

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