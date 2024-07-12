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Образцово

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Июль
Школу в Образцово должны начать строить в сентябре. А когда закончат?
В Красноярске прошли торги на строительство школы в Образцово. Местные жители ее ждут с 2016 года.
12 июля, 01:38
Июнь
В Красноярске объявили тендер на школу в Образцово. Жители ждут ее восемь лет
В Красноярске ищут подрядчика для строительства первой школы в микрорайоне Образцово. Местные жители ее ждут с 2016 года.
20 июня, 09:04
Декабрь 2023
Начать строительство школы на «схематозном» участке в Образцово должны в 2024 году
Проект школы на 1280 мест в Образцов одобрила госэкспертиза, сообщил мэр Красноярска Владислав Логинов.
23 декабря 2023, 12:50
Красноярский таксист высадил ребенка в мороз. Мальчик не мог заплатить наличными
20 декабря 2023, 02:32
Сентябрь 2023
Красноярцы «завалили жалобами» УК за поздний вывоз мусора. Им это мешало спать
В Красноярске жители двух микрорайонов пожаловались в управляющую компанию из-за шумного вывоза мусора. Его вывозили после 23:00.
6 сентября 2023, 06:17

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