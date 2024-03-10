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Обрушение

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Март
В Красноярске проверят старые тоннели метро на деформацию. Мэрия ищет подрядчика
10 марта, 07:45
Январь
Митволь написал Котюкову о риске обрушения старых тоннелей метро. Что отвечают власти
19 января, 03:53
Октябрь 2023
В рентген-кабинете поликлиники рухнул потолок. Ремонт делали три года назад
19 октября 2023, 06:11
Сентябрь 2023
В подмосковной Балашихе в жилом доме взорвался газ — погибли жильцы и спасатели
20 сентября 2023, 12:40

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