prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Общественные туалеты

Выбрать дату
Май
Новый уличный туалет на набережной Красноярска снова не работает. Почему на этот раз?
17 мая, 04:29
Новые туалеты на набережных в Красноярске проработали всего сутки и уже сломались
10 мая, 13:08
Красноярцы назвали чудом открытие трех уличных туалетов, но успели их поругать
10 мая, 04:37
В Красноярске открыли новые бесплатные уличные туалеты. Кажется, это событие
В Красноярске открыли три бесплатных уличных туалета. Они заработали с 9 мая.
9 мая, 01:57
Февраль
В Красноярске появятся три новых общественных туалета
В Красноярске установят три новых общественных туалета. Они появятся возле Вантового моста, на Центральной набережной в районе спуска с улицы Сурикова и на Ярыгинской набережной.
13 февраля, 02:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика