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Общественный транспорт

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Октябрь
В Красноярске хотят запустить новый трамвайный маршрут
В Красноярске собираются запустить новый трамвайный маршрут. Перевозки заказал департамент городского хозяйства и транспорта мэрии.
23 октября, 12:52
Электробус «Генерал» уезжает из Красноярска. Он проходил тест и возил бесплатно
В Красноярске новый электробус «Генерал» убрали с линии. Он только проходил испытания.
2 октября, 02:53
Сентябрь
В Красноярске изменят маршрут автобуса №23 после жалоб жителей Солнечного
28 сентября, 01:52
Жители Солнечного жалуются на давку в автобусах после продления 50 маршрута
20 сентября, 02:28
Котюков пообещал Красноярску 200 новых автобусов в 2025 году
В Красноярске в следующем году на городских дорогах появится еще 200 новых автобусов. Об этом заявил губернатор Михаил Котюков.
20 сентября, 01:28
В Красноярске появился новый электробус «Генерал». Он с трудом прошел испытания
19 сентября, 01:59
Красноярские автобусы работают без кондукторов. Почему?
16 сентября, 09:33
В Солнечном продлят 50-й автобус
В Красноярске изменится расписание нескольких автобусов в Солнечном. Об этом сообщили в мэрии.
11 сентября, 03:43
7 из 20 электробусов не выходят на дороги Красноярска. Почему и что с зарядками?
В Красноярске в среднем 7 из 20 электробусов не выходят на линию. Об этом сообщили городские власти.
3 сентября, 08:26
В Красноярске с сентября станет больше автобусов и троллейбусов
Общественный транспорт Красноярска со 2 сентября переходит на зимний режим работы. На линии выходят дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы.
2 сентября, 02:32
Август
В Красноярске начали продавать новые проездные. Смотрим цены
20 августа, 08:28
13-летнего красноярца «высадили» из автобуса из-за неработающего терминала
Мать 13-летнего красноярца заявила, что его высадили из автобуса из-за неработающего терминала. Однако спустя время сообщила, что ребенок решил выйти сам.
20 августа, 01:21
Ночью в центре Красноярска массово эвакуировали припаркованные машины
14 августа, 06:34
Для красноярских электробусов купят зарядки за 45 млн. Они помогут им ездить быстрее
8 августа, 05:02
Эксперт предрек Красноярску серьезные пробки из-за перекрытий ради метро
2 августа, 11:00
Июль
Безлимитный проездной подорожает в Красноярске
Сейчас безлимитный проездной на месяц стоит 1 800 рублей, но с 1 сентября цена может вырасти до 2 700 рублей.
29 июля, 13:24
«Кондуктор-швейцар»: в красноярской маршрутке кондуктор руками закрывала двери
В Красноярске в одной маршруток кондуктор вручную закрывала двери. В соцсетях женщину назвали швейцаром.
26 июля, 09:21
Красноярцы пожаловались на грязь и мокрые сиденья в автобусе
Жители Красноярска в соцсетях пожаловались на грязь и мокрое сиденье в одном из автобусных маршрутов.
24 июля, 13:41
На Красноярском рабочем запустили трамваи после ремонта путей
22 июля, 04:41
«Чтоб отрабатывали свой золотой тариф». В Красноярске предложили ввести обязательный стандарт по сервису для перевозчиков
8 июля, 05:27

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