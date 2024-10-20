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Огонь

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Октябрь
В МЧС рассказали, из-за чего на остановке в Красноярске сгорел автобус
20 октября, 05:58
В Красноярске на Взлётке вспыхнула шашлычная. Всё здание в дыму
В Красноярске загорелось кафе у пересечения улиц Авиаторов и Молокова.
13 октября, 04:43
Август
«Заставила мужа нервничать»: женщина пошла мыться в баню, которая потом загорелась
В Ужуре жительница пошла мыться в баню и «заставила мужа нервничать». Дело в том, что когда он вернулся домой, баня горела.
21 августа, 03:25
В Красноярском крае ночью в пожаре погибли три человека. Дом сгорел почти полностью
В Красноярском крае ночью загорелся дом в поселке Козулька.
18 августа, 03:14
В МЧС назвали причину пожара попавшего под КРТ в Николаевке дома
14 августа, 11:23
Июль
В Красноярском крае «Жигули» сгорели из-за короткого замыкания
О пожаре стало известно днем 24 июля. Огнем повредило еще одну машину, которая стояла рядом.
24 июля, 11:48
В красноярском Академгородке ночью вспыхнул автосервис. Его тушили до утра
Ночью в Академгородке загорелся автосервис. Его смогли потушить только к утру.
11 июля, 01:16
Июнь
В Железнодорожном районе загорелась подстанция. Огнем задело гаражи рядом
Пожар на электроподстанции начался примерно в три часа дня. Позже огонь распространился на кровлю соседних гаражей.
30 июня, 09:43
Пьяные мужчины устроили пожар около «Столбов»
В Красноярске пьяные мужчины устроили пожар в лесу около нацпарка «Красноярские Столбы».
17 июня, 01:14
Май
В СФУ рассказали, из-за чего произошел пожар в корпусе
14 мая, 03:57
В Красноярске вспыхнули два сильных пожара — в Ветлужанке и на Никитина
9 мая, 12:18
Еще в 43 районах и городах края запретили жарить шашлыки на природе. В каких?
6 мая, 04:08
Красноярцам запретили жарить шашлыки на природе. А где можно?
2 мая, 08:39
Остров Татышев снова горит. Траву подожгли специально
2 мая, 06:17
Апрель
На острове Татышев дважды за день произошел пожар
Вчера, 27 апреля, на острове Татышев в Красноярске дважды произошёл пожар. Горела сухая трава днем и поздним вечером.
28 апреля, 04:24
На правом берегу Красноярска горит целая гора. Выглядит жутко
Сухая трава горит на Лысой горе в Кировском районе Красноярска. В соцсетях публикуют кадры пожара.
27 апреля, 15:37
Во время пожара погибли мать и двое её сыновей. Их дом сгорел почти полностью
В Минусинском районе в пожаре погибли трое жителей — мать и двое сыновей.
22 апреля, 03:31
На севере края пара погибла в пожаре. Они до утра пили с друзьями и уснули
В Эвенкийском районе в пожаре погибли два человека. Следователи возбудили уголовное дело.
13 апреля, 08:26
В Черемушках горела девятиэтажка. Пожар мог начаться из-за брошенного с балкона бычка
В Красноярске горел балкон девятиэтажки на Энергетиков. Пожар мог произойти из-за выброшенной из окна сигареты.
10 апреля, 05:20
Март
В Красноярском крае потушили крупный пожар. Сгорел цех с пиломатериалами
Цех с пиломатериалами загорелся в Богучанском районе края.
24 марта, 07:32

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