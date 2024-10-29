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Ограничения

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Октябрь
Ж/д вокзал огородили для метро. Как теперь туда попасть и как оттуда выйти?
29 октября, 06:20
Часть территории экопарка «Гремячая грива» закрыли для посетителей. Почему?
В красноярской «Гремячей гриве» закрыли для посещения территорию возле Серебряниковского пруда.
20 октября, 09:07
На «Столбах» расплодились волки. Есть ли угроза туристам?
18 октября, 06:54
Въезд в красноярский экопарк «Юдинская долина» закрыли. Надолго?
В красноярский экопарк «Юдинская долина» закрыли въезд из-за работ по благоустройству.
9 октября, 07:50
Сентябрь
Около стройплощадки метро на Молокова на неделю ограничат движение
В Красноярске на неделю ограничат движение по объездной дороге на улице Молокова — около строительной площадки метро.
25 сентября, 08:48
В Красноярске на Сурикова почти на двое суток запретили парковать машины
В Красноярске водителям на время запретили парковаться на улице Сурикова. Ограничение будет действовать почти двое суток.
18 сентября, 02:39
Август
Мэрия ответила ГАИ на критику перекрытий в центре. Что говорят?
20 августа, 04:22
Спойлер: ничего. Посмотрели, что делают на перекрытых из-за метро участках в центре Красноярска
13 августа, 05:42
«В сентябре мы все здесь умрём». Красноярцы с семи утра стоят в пробке на Коммунальном мосту
12 августа, 01:44
Сегодня ночью в центре Красноярска изменят схему движения на два года из-за метро
9 августа, 04:10
На новой развязке из Пашенного до конца недели организовали временный объезд
5 августа, 06:29
Часть проспекта Ульяновский в Красноярске перекроют до конца августа
Часть проспекта Ульяновский в красноярском микрорайоне Зеленая роща ограничат движение транспорта до конца августа.
4 августа, 08:36
Июль
Проезд к Николаевской сопке в Красноярске временно закроют
Красноярцы три дня не смогут проехать к Николаевской сопке.
16 июля, 02:55
В Красноярске ограничили движение автомобилей на Кирова
В Красноярске улицу Кирова частично закрыли для автомобилистов.
9 июля, 09:05
Июнь
В Красноярске на месяц изменят схему движения на перекрестке Авиаторов и Молокова
В Красноярске с 1 июля изменится схема движения на перекрестке Авиаторов и Молокова.
26 июня, 01:35
В Красноярске до конца июля ограничат движение в переулке Телевизорный
В Красноярске из-за ремонта тепловой сети ограничат движение в переулке Телевизорный.
16 июня, 04:27
Красноярцы боятся, что не смогут уехать на работу из-за праздника у мечети
Красноярцы, которые живут рядом с мечетью, боятся, что не смогут уехать на работу из-за праздника Курбан-Байрам.
10 июня, 08:19
В Красноярске на сутки ограничат движение у мечети на Металлургов из-за праздника
В Красноярске 15 и 16 июня ограничат движение в районе мечети — из-за праздника Курбан-Байрам.
10 июня, 06:22
Красноярцам на сутки запретят парковаться возле ДК «Железнодорожников»
В центре Красноярска с 9 июня автомобилистам запретят парковаться и останавливаться у ДК «Железнодорожников». Речь идет об участке по адресу проспект Мира, 131.
8 июня, 02:15
Под Красноярском перекроют пять дорог из-за веломарафона
В Емельяновском районе 8 июня временно перекроют пять дорог, сообщили в министерстве транспорта края.
7 июня, 04:15

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