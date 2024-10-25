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2024
В красноярском автобусе на ходу лопнуло стекло. Внутри были пассажиры
В Красноярске в автобусе с пассажирами на ходу лопнуло стекло.
25 октября, 12:52
В Красноярске 3-летний мальчик выпал из окна. Мать готовила, а дядя был в ванной
В Красноярске 3-летний мальчик выпал из окна пятого этажа, пока мама готовила еду.
16 августа, 02:26
У матери выпавшего из окна 1,5-годовалого мальчика забрали трех дочерей
После падения 1,5-годовалого мальчика из окна у матери забрали остальных детей — трех дочерей. Дети находились в «социально-опасном положении».
28 июля, 03:05
Парень выбросил школьницу из окна 13 этажа в Покровке. Ему дали 11 лет колонии
19 июля, 07:20
2-летний мальчик выпал из окна. Мать смотрела телевизор и услышала его крик
18 июля, 03:59
В крае 6-летние двойняшки выпали из окна. Они хотели посмотреть на детей во дворе
В Зеленогорске 6-летние двойняшки выпали из окна. Они хотели посмотреть на играющих во дворе детей.
9 июля, 06:08
На авто красноярца упал компьютер. Он сам нашел виновных и раскритиковал полицию
15 февраля, 11:09
В Красноярске неизвестный выбросил из окна компьютер прямо на авто
Красноярцу разбили лобовое стекло его авто. Кто-то выкинул из окна компьютер прямо на машину.
14 февраля, 02:59
В Красноярске пенсионерка выпала из окна и погибла
Из окна многоэтажки в Красноярске выпала 64-летняя женщина.
11 февраля, 06:30
На Таймыре мужчина на снегоходе влетел в больницу через окно. Он погиб
На Таймыре в Красноярском крае мужчина въехал в межрайонную больницу на снегоходе. Он влетел в коридор учреждения через окно и скончался от полученных травм.
2 февраля, 08:56
Красноярка выпала из окна во время вечеринки в съемной квартире. Она погибла
25 января, 04:39
В Солнечном из окна выкинули кошку прямо на авто. Она погибла
В Красноярске в микрорайоне Солнечный неизвестные выкинули кота из окна — животное попало на автомобиль, разбило стекло и погибло.
14 января, 06:11
2023
В красноярском автобусе во время поездки разбилось окно. Говорят, это из-за давки
В Красноярске автобус ехал по городу с разбитым стеклом. Очевидец говорит, оно разбилось из-за давки.
16 декабря 2023, 04:26
Хотели проветрить от запаха сигарет. В Минусинске из окна выпала годовалая девочка — мама была лишена родительских прав
27 сентября 2023, 02:18
На ачинца завели дело за несколько разбитых окон
В Ачинске возбудили уголовное дело на жителя, который был пьян и разбил бутылками несколько окон.
19 сентября 2023, 03:00
Красноярка приняла наркотики и ушла из дома. Ее сын в это время упал с балкона
В Красноярске жительница будут судить из-за падения ее 5-летнего ребенка с балкона 8-го этажа. Она оставила его дома одного.
13 сентября 2023, 03:50
В Красноярском крае 3-летний мальчик выпал из окна. С ним была только 9-летняя сестра
На Таймыре из окна второго этажа выпал 3-летний мальчик. За ним присматривала 9-летняя сестра.
10 сентября 2023, 11:35
«Очень раскаивается». Житель Красноярского края разгромил банк из-за неудачной попытки снять деньги
Житель Лесосибирска разбил окна в отделении банка из-за неудачной попытки снять деньги.
7 сентября 2023, 02:53
«Нет окон и туалета». Только 17% жителей Красноярского края довольны своим рабочим местом. Что не нравится?
7 сентября 2023, 01:21
«Ушла на работу»: на опекуна выпавшей из окна 6-летней девочки завели дело
22 августа 2023, 01:06

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