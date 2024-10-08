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Октябрьский мост

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2024
На Октябрьском мосту «Мазда» влетела в экскаватор. Ее водитель умер в больнице
8 октября, 01:16
В Красноярске мужчину спасли от падения с Октябрьского моста
В Красноярске сотрудник полиции во внерабочее время спас мужчину от необдуманного поступка. Тот оказался за перилами на краю Октябрьского моста. Об этом рассказали в МВД.
22 июля, 03:42
Баста в Красноярске поругался с гаишниками и прошелся пешком по Октябрьскому мосту
10 июня, 03:50
Пострадавшему в жуткой аварии на Октябрьском мосту мальчику не удалось спасти ногу
15 мая, 07:19
Лишившийся ноги на Октябрьском мосту мальчик находится в реанимации
2 мая, 07:04
На Октябрьском мосту в жуткой аварии 10-летнему пассажиру мотоцикла оторвало ногу
28 апреля, 12:13
В Красноярске на Октябрьском мосту на скорости разбился мотоциклист
28 апреля, 09:20
В Красноярске заметили масляное пятно на Енисее. Оно плывет уже несколько дней
10 марта, 01:50
В Красноярске электробусы запустят на этой неделе
17 февраля в Красноярске электробусы официально выйдут на маршрут №1 — от Северного до Тихих Зорь через Октябрьский мост.
15 февраля, 07:57
Красноярцы спасли замерзающего пса на Октябрьском мосту. Он заблудился
На Октябрьском мосту спасли замерзающего пса, который заблудился. Его хозяева уже нашлись.
2 февраля, 01:46
Красноярец спрыгнул с Октябрьского моста и остался жив
В Красноярске 33-летний мужчина спрыгнул с Октябрьского моста в реку Енисей и остался жив.
12 января, 02:41
Упавшего с моста 20-летнего баскетболиста до сих пор не нашли. Поиски могут перенести
9 января, 06:16
Таинственно пропавший в Красноярске 20-летний баскетболист упал с моста
Пропавший ночью 31 декабря в Красноярске баскетболист Антон Петухов упал с моста.
4 января, 11:43
2023
Спасатели достали из воды тело красноярца-моржа
Спасатели нашли тело мужчины, предположительно утонувшего вечером 6 ноября.
7 ноября 2023, 06:34
«Пошел моржевать»: красноярца унесло течением реки
В Красноярске мужчина пошел плавать у острова Татышев и его унесло течением.
7 ноября 2023, 02:29
На Октябрьском мосту сбили мужчину из сломанного авто
В Красноярске на Октябрьском мосту произошла авария.
28 сентября 2023, 06:03
На острове Татышев открылся медпункт. Когда и где он будет работать?
В Красноярске на острове Татышев открылся медицинский пункт. Помощь будут оказывать бесплатно.
21 июля 2023, 03:49
В Красноярске закончили ремонт Октябрьского моста. Пробок больше не будет?
В Красноярске дорожники закончили ремонтные работы на Октябрьском мосту. Об этом рассказали в городском Управлении дорог.
17 июля 2023, 02:02
На Октябрьском мосту 15 июля запретят остановку и стоянку
В Красноярске в субботу, 15 июля, на весь день запретят остановку и стоянку на Октябрьском мосту.
12 июля 2023, 08:17
Нет ли угрозы Октябрьскому мосту после подмыва опоры
В Красноярске ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации из-за размыва опоры Октябрьского моста. В мэрии рассказали, в каком состоянии находится мост и нет ли угрозы для жителей.
11 июля 2023, 07:19

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