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Ольга Грималюк

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Март
В Красноярске здание бывшего ресторана «Шкварок» снова выставили на продажу
4 марта, 11:11
Декабрь 2023
Новосибирское бистро появилось в Красноярске на месте кафе владелицы «Кантри»
В Красноярске в ТРЦ «Планета» 8 декабря открылось паназиатское бистро Nemo Asian Kitchen & Bar новосибирской ресторанной группы DNK Food.
9 декабря 2023, 03:21
Владелица снесенного кафе «Кантри» требует с мэрии уже 95 миллионов за убытки
4 декабря 2023, 03:15
Ноябрь 2023
Вокруг снесенного «Кантри» убирают забор, чтобы поставить другой забор
9 ноября 2023, 04:41
Октябрь 2023
Вокруг снесенного «Кантри» снова ставят забор. Почему?
26 октября 2023, 05:21
Сентябрь 2023
Владелица уже снесенного «Кантри» отказалась от одного из исков
19 сентября 2023, 01:43
Август 2023
«Здание страшное, но ситуация — тоже»: предприниматели высказались о сносе «Кантри»
30 августа 2023, 02:08
У «Кантри» заметили технику
25 августа 2023, 16:05
Хозяйке «Кантри» вернули иск против приставов — она ошиблась судом
25 августа 2023, 07:43
Владелица скандального «Кантри» подала в суд на приставов
23 августа 2023, 08:59
Прокуратура запустила принудительный снос «Кантри»
8 августа 2023, 04:05
Суд не разрешил приостановить снос «Кантри»
7 августа 2023, 06:26
Мэрия потребовала изъять земли хозяйки «Кантри» возле автовокзала
4 августа 2023, 10:46
Владелица «Кантри» потребовала от мэрии 36 миллионов за убытки
2 августа 2023, 11:07
Владелица «Кантри» снова пошла в суд. Что теперь?
1 августа 2023, 04:49
Июль 2023
Уголовное дело в никуда и пять лет скандалов: рассказываем полную историю «Кантри»
18 июля 2023, 12:14
«Кантри» обязали снести — решение вступило в силу
18 июля 2023, 05:47

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