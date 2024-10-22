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Онкология

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Октябрь
«Попытки скрыть»: минздрав проверит информацию о дефиците квот на МРТ для онкобольных
22 октября, 10:25
«Это проблема всего края». В клинике подтвердили дефицит квот на МРТ для онкобольных. Что говорят в минздраве?
18 октября, 08:58
В краевом минздраве отрицают недостаток квот на МРТ для онкобольных
14 октября, 08:04
Очереди по 4 месяца. Красноярец обвинил краевой минздрав в отсутствии квот на МРТ для онкобольных
10 октября, 11:46
«Очереди по 3-4 месяца»: в Красноярске онкобольному не дали квоту на МРТ
10 октября, 09:35
Сентябрь
Врач заявил, что в Ачинске каждая третья семья «вовлечена в онкопроцесс»
27 сентября, 12:27
Август
«Я очень хотел жить». Красноярские врачи поставили диагноз и удалили опухоль 72-летнему мужчине за 48 часов
Красноярские врачи за двое суток диагностировали у 72-летнего пациента опухоль и провели операцию.
13 августа, 03:23
Что делать, если повредил родинку? Можно ли заболеть раком? Отвечает онколог
7 августа, 10:33
Красноярский онколог обвинил вейпы в раке легких у молодых
3 августа, 03:37
Июнь
Рак легких выявили у 1400 жителей Красноярского края за прошедший год
За 2023 год в Красноярском крае выявили у 1401 жителя злокачественные новообразования легких. Онкологи связывают это с курением.
3 июня, 06:04
Май
Красноярские врачи спасли легкое онкобольной женщине. Она сможет нормально жить
В краевом окнодиспансере смогли спасти легкое 64-летней пациентке с раком.
14 мая, 02:33
Апрель
В красноярском онкодиспансере переносят операции после аварии с потопом
В красноярском онкодиспансере из-за аварии на водопроводе переносят все обследования и запланированные операции.
1 апреля, 04:59
Март
«Сахар питает опухоль, а от соды она погибает»: красноярцам рассказали 5 мифов о раке
20 марта, 11:58
Февраль
Задохнемся под «черным небом»? Метеорологи обнаружили ослабление ветров в Красноярске
20 февраля, 10:27
Диспансеризация в 2024 году: кто может пройти, как записаться и что туда входит
20 февраля, 10:18
Красноярцы стали чаще болеть раком? Сравниваем статистику за 2012 и 2022 годы
9 февраля, 08:55
Красноярские врачи рассказали, что нельзя делать при онкологии и почему
Врачи красноярского «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» рассказали о противопоказаниях при онкологии. Их важно соблюдать при лечении.
7 февраля, 02:27
Слабость и боль в костях: красноярские врачи рассказали о первых признаках онкологии
5 февраля, 02:22
Специалист минздрава Красноярского края развеяла 7 мифов о раке
4 февраля, 06:18
Декабрь 2023
В России задерживаются поставки оборудования для лечения рака. А что в Красноярске?
В России онкологические клиники вовремя не получили поставки оборудования из США. «Проспект Мира» узнал, есть ли проблемы в Красноярске.
21 декабря 2023, 11:50

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