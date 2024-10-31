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Октябрь
Прокуренные номера, чёрная плесень и секс с азиаткой. Где дешево снять гостиницу в Красноярске и с чем там придется столкнуться
31 октября, 07:46
Хамство, плесень и обман: рассказываем о худших магазинах у дома в Красноярске
28 октября, 10:16
Минздрав поддержал идею запретить продажу сигарет тем, кто родился после 2009 года
25 октября, 08:58
В работе Telegram произошел сбой. Красноярцы не могут отправить сообщения и злятся
3 октября, 11:56
Сентябрь
Слушайте музыку и смотрите тиктоки в наушниках, если вы на улице! Мнение красноярца
Красноярец и архитектор Антон Шаталов высказался на тему шума в общественных местах.
22 сентября, 10:43
«Мусорная столица?»: красноярцы выбирают самый грязный район города
Архитекторы из проектной мастерской «А2» решили изучить проблему мусора в Красноярске. Для начала они решили узнать, какой район жители считают «самым мусорным».
22 сентября, 03:58
Июль
Красноярская полиция поддержала запрет электросамокатов. Число ДТП выросло в 4 раза
В Красноярске с начала 2024 года произошло 115 дорожных аварий с электросамокатами. Это в четыре раза больше, чем в 2023 году.
18 июля, 11:10
Июнь
Почему не все красноярцы против повышения цен на проезд в автобусе? Собрали мнения
20 июня, 07:12
Что думают красноярцы о первом VK fest в городе? Собрали мнения
Жители делятся отзывами о том, как прошел первый VK fest в Красноярске. Собрали мнения и посмотрели, что больше всего понравилось и не понравилось посетителям.
9 июня, 12:03
В Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ. Что предлагают взамен?
7 июня, 11:46
Появились эскизы того, как может выглядеть фонтан «Реки Сибири» после реконструкции
Проектная мастерская А2 опубликовала эскизы фонтана «Реки Сибири». Его ждет реконструкция.
4 июня, 04:11
Май
Как же бесят водители с громкой музыкой в машине! Мнение красноярки
Жительница Красноярска решила высказаться на тему шума в городе и раскритиковала автомобилистов, которые громко слушают музыку.
31 мая, 10:12
Красноярцы вспоминают пешеходный проспект Мира, но власти не хотят его возвращать
29 мая, 11:15
Люди устают от интернета и покупают тупые телефоны. Говорим с психологом и продавцами
21 мая, 10:49
Апрель
Красноярцы поспорили из-за появления летней веранды Fresco на Театральной площади
В Красноярске на Театральной площади планируют открыть летнюю веранду ресторана. Мнение красноярцев по этому поводу разделилось: кто-то рад открытию, а кто-то уже недоволен.
30 апреля, 09:31
Март
В правительстве края снова заговорили о заморозке Енисея. Экологи спорят об эффекте
30 марта, 05:33
Январь
Топ худших больниц Красноярска. Смотрим, какие медучреждения не любят красноярцы
«Проспект Мира» составил топ худших больниц Красноярска по отзывам жителей в 2GIS.
16 января, 10:51
Декабрь 2023
Новый год без снега. Фоторепортаж красноярца из Сочи
31 декабря 2023, 08:41
В Красноярске предложили запустить ночные автобусы. А надо?
Предложение о создании ночных автобусных маршрутов сделал депутат горсовета Красноярска Иван Петров.
26 декабря 2023, 01:38
«Наберут живых игрушек и выбрасывают»: в красноярские зоомагазины привезли ящериц
Красноярские зоомагазины подготовились к наплыву желающих купить в подарок на Новый год рептилий. Дело в том, что эти животные больше всего похожи на символ будущего года — дракона.
24 декабря 2023, 12:31

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