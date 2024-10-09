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Оскорбление

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2024
Красноярск попал в топ самых матерящихся городов
Красноярск попал в топ самых матерящихся городов. Но в Новосибирске матерятся чаще.
9 октября, 07:00
«Чуть скажи против, сразу посадят?». Красноярцы злятся из-за законопроекта о тюрьме за оскорбление властей
1 октября, 08:25
Учитель географии заплатит ученице за угрозы. Он кричал, что девочка «всех задолбала»
15 июля, 04:22
Учительница обзывала третьеклассников дебилами и идиотами. Им потребовался психолог
В Красноярском крае классный руководитель постоянно обзывала учеников 3 класса «идиотами» и «дебилами». Детям потребовался психолог.
14 мая, 12:01
У железной дороги нашли убитого мужчину. Его закололи ножом
В Манском районе нашли тело мужчины у железнодорожных путей. По подозрению в убийстве задержали двоих жителей.
1 мая, 01:37
Две студентки грели руки у Вечного огня. Против них могут возбудить уголовное дело
22 апреля, 07:01
«Я тебе колено прострелю»: красноярец угрожал кассиру за отказ продать водку ночью
Красноярец ночью кричал на кассира за отказ продать бутылку водки. Он угрожал, что прострелит девушке колено и сломает ноги.
20 марта, 08:01
«Скажи тёте — ты тварь»: красноярку обвиняют в избиении чужого ребенка на улице
В Красноярске очевидцы заявляют, что 39-летняя женщина на улице избивала 3-летнего соседского мальчика и заставляла его ругаться.
19 марта, 09:15
Двое жителей напали на полицейских в центре Минусинска. Возможно, из-за Z на машине
4 марта, 07:51
В Канске осудили парней за мат и танцы в церкви. Одного посадили
13 февраля, 04:53
Житель края обматерил подростков из-за внешности и теперь заплатит 50 тысяч
Житель Шушенского района заплатит 50 тысяч рублей компенсации подросткам, которых обругал.
10 февраля, 01:29
«Мало получила, стоит, истерит». Красноярку ударил пассажир в автобусе. Кондуктор выставила её виноватой и нагрубила
7 февраля, 06:43
СК рассказал, почему житель Кодинска душил знакомого на камеру
В Кодинске мужчина во время ссоры начал на камеру избивать и душить человека. В СК рассказали, что нападавший пришел в гости к мужчине «поговорить».
5 февраля, 07:21
Ученики записали «дисс» на учителей. Их хотят на месяц отправить в центр нарушителей
22 января, 10:12
Красноярец выгнал из квартиры бывшую жену и детей. Ребенок спал в магазине на полу
2 января, 10:54
2023
Двух парней, которые танцевали и матерились в церкви, осудят. Сколько им грозит?
5 декабря 2023, 04:01
Жители Канска извинились перед полицейскими и прихожанами за маты и танцы в церкви
20 октября 2023, 06:36
На второго жителя Канска возбудили уголовное дело за танцы в церкви. Его задержали
19 октября 2023, 04:19
В канской школе продолжает работать психолог, которая ударила пославшего ее мальчика
В Канске педагога-психолога, ударившего ученика, не отстранили от работы.
22 сентября 2023, 08:15

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