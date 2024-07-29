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Остров Отдыха

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Июль
Какие экстремальные развлечения есть в Красноярске?
29 июля, 11:24
В трех районах Красноярска отключат холодную воду на выходных
9 июля, 08:48
Июнь
На лодочной станции откроется ресторан холдинга сноубордиста-депутата. Вот когда
20 июня, 01:59
Повлияют ли масляные пятна на Енисее на качество воды? Вот что говорят в СГК
18 июня, 05:58
«Состояние у нее не очень»: на острове Отдыха нашли сбежавшую игуану
На острове Отдыха нашли сбежавшую две недели назад игуану. Её вернули хозяину.
11 июня, 02:13
Май
По острову Отдыха бегает игуана. Красноярцев просят помочь найти её за деньги
В Красноярске на острове Отдыха во время фестиваля сбежала ящерица. Жителей просят помочь в её поимке.
28 мая, 01:59
Апрель
Бобры повалили деревья на острове Отдыха. Что об этом говорит ученый
В Красноярске поваленные бобрами деревья заметили на перешейке между островом Отдыха и островом Молокова.
25 апреля, 02:58
Октябрь 2023
На красноярском острове Отдыха появилась старинная лодка. На ней плавали в Енисейск!
На красноярском острове Отдыха установили арт-объект — копию старинных парусно-гребных лодок XVI–XIX веков.
14 октября 2023, 13:20
Бобры повалили деревья у Абаканской протоки. Вот что об этом говорит ученый
В Красноярске поваленные бобрами деревья заметили на Южном берегу и в районе острова Отдыха.
11 октября 2023, 01:27
Август 2023
Холдинг сноубордиста-депутата откроет ресторан на лодочной станции острова Отдыха
21 августа 2023, 12:09
Орнитолог рассказал, сколько птиц обитает на острове Отдыха. Вы удивитесь!
Методист нацпарка «Красноярские Столбы» Надежда Гончарова рассказала, сколько видов птиц живёт на острове Отдыха.
9 августа 2023, 08:45

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