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Отключение

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Октябрь
В двух районах Красноярска жители остались без электричества и отопления до вечера
В нескольких домах в Октябрьском и Советском районах Красноярска отключили электричество и отопление.
21 октября, 12:05
В Красноярске часть Солнечного останется без отопления и холодной воды
17 октября, 00:52
Сентябрь
В Красноярске часть жителей Ленинского района целый день сидят без света
28 сентября, 12:43
В нескольких домах Красноярска продлили отключение горячей воды
Несколько домов и административных зданий Красноярска останутся без горячей воды еще на время.
1 сентября, 04:12
Август
В Красноярске дом затопило после возвращения горячей воды
31 августа, 10:26
В часть домов Красноярска не вернулась горячая вода. Люди массово жалуются
31 августа, 04:13
Горячую воду в Красноярске включат раньше? Отвечает СГК
26 августа, 08:46
Жителям Октябрьского района снова продлили отключение горячей воды
16 августа, 05:34
В Красноярске часть Свердловского района осталась без холодной воды
Сегодня, 1 августа, в Красноярске в Свердловском районе в части домов отключили холодную воду. Водоснабжение будет приостановлено с 14:30 до 18:30.
1 августа, 08:11
Июль
Масштабное отключение холодной воды отменили в Октябрьском и Железнодорожном районах
29 июля, 10:32
Стала известна новая дата отключения горячей воды в четырех районах Красноярска
29 июля, 10:00
Июнь
Большая часть Советского района останется без горячей воды на 10 дней
23 июня, 02:17
Большая часть Советского района останется без горячей воды
21 июня, 03:28
В Красноярске часть Солнечного завтра останется без холодной воды. Публикуем адреса
В четверг, 20 июня, воду отключат для технологического присоединения новых домов на 60 лет образования СССР.
19 июня, 09:05
В СГК ответили, почему отключают горячую воду в холодные дни
5 июня, 12:34
Май
В СГК ответили, почему так жарят батареи и можно ли топить меньше
8 мая, 09:41
Март
На правом берегу Красноярска из-за аварии без воды остались десятки домов
В Кировском районе Красноярска аварийно отключили холодную воду.
23 марта, 05:33
Солнечный остался без тепла из-за аварии
В Красноярске часть микрорайона Солнечный осталась без отопления.
11 марта, 02:43
Февраль
В Красноярске десятки домов на Взлетке снова остались без света
В Совестком районе Красноярска электричество отключили в десятках домов.
27 февраля, 04:26
В части Северного и Ярыгинской набережной Красноярска отключат холодную воду
В Красноярске часть домов в микрорайоне Северный и в районе Ярыгинской набережной останутся на несколько часов без холодной воды из-за установки новых пожарных гидрантов.
8 февраля, 01:44

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