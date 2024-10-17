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Отключение воды

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Октябрь
В Красноярске часть Солнечного останется без отопления и холодной воды
17 октября, 00:52
Сентябрь
Часть жителей Октябрьского района на сутки останутся без холодной воды
В Красноярске десятки домов в Октябрьском районе на сутки останутся без холодной воды. Отключения начнутся с 09:00 часов 19 сентября.
18 сентября, 13:49
Август
В часть домов Красноярска досрочно вернут горячую воду
30 августа, 09:30
Часть домов Октябрьского района на сутки останутся вообще без воды
27 августа, 08:06
В Красноярске жителям десятков домов раньше времени отключили горячую воду
21 августа, 10:03
В Красноярске на этой неделе четыре района останутся без горячей воды
19 августа, 05:06
Часть жителей Октябрьского района еще на день останутся без горячей воды
14 августа, 10:20
Часть жителей Октябрьского района завтра останется без горячей воды
9 августа, 04:55
В Красноярске в выходные без холодной воды останутся жители в двух районах. Адреса
2 августа, 04:25
В Красноярске часть Свердловского района осталась без холодной воды
Сегодня, 1 августа, в Красноярске в Свердловском районе в части домов отключили холодную воду. Водоснабжение будет приостановлено с 14:30 до 18:30.
1 августа, 08:11
Июль
Смотрим, где еще будут отключать горячую воду в Красноярске этим летом
30 июля, 10:44
Стало известно, на каких улицах Красноярска отключат холодную воду в начале августа
30 июля, 03:19
Масштабное отключение холодной воды отменили в Октябрьском и Железнодорожном районах
29 июля, 10:32
Стала известна новая дата отключения горячей воды в четырех районах Красноярска
29 июля, 10:00
Из-за дождя часть красноярского микрорайона Орбита осталась без горячей воды
В Красноярске часть микрорайона Орбита осталась без горячей воды после ливня.
23 июля, 02:42
В трех районах Красноярска отключат холодную воду на выходных
9 июля, 08:48

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