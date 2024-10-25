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Открытие

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Октябрь
В центре Красноярска открывается новый бар «Соседка» в азиатском стиле
В центре Красноярска, на барной улочке, открывается новое заведение — бар «Соседка».
25 октября, 05:39
Новый ресторан Аркадия Новикова Maroon откроется в Красноярске на этой неделе
В Красноярске новое заведение от Аркадия Новикова, ресторан Maroon, откроется 25 октября.
24 октября, 08:42
Стала известна дата открытия главной городской елки Красноярска
24 октября, 06:50
Сентябрь
Красноярский ТЮЗ откроется премьерой спектакля «Аладдин». Когда?
Стала известна дата открытия красноярского ТЮЗа после капитального ремонта. Театр официально начнет свою работу 19 октября.
3 сентября, 10:28
Август
В центре Красноярска откроется еще один бар. Вот когда
В Красноярске в центре откроется новый бар «Соседка».
23 августа, 07:49
В Красноярске открылся новый бар с «экспериментальными» коктейлями
23 августа, 02:52
Открытие нового ресторана Аркадия Новикова в Красноярске перенесли на сентябрь
В Красноярске открытие нового заведения от Аркадия Новикова, ресторана Maroon, перенесли.
22 августа, 04:28
В Красноярске появится аналог «Икеи». Когда открытие?
Стала известна дата открытия первого гипермаркета Hoff в Красноярске. Его называют аналогом ушедшей из России шведской компании IKEA.
21 августа, 11:42
На месте кофейни СоffeBulka открылось брассери JIL. Что там есть
13 августа, 02:06
В красноярском ЦУМе откроется бар. Оттуда выгнали «Нетипичную пельменную»
На месте закрывшейся «Нетипичной пельменной» в торговом комплексе «ЦУМ» откроется Harat's Pub.
7 августа, 02:10
Стала известна дата открытия аналога «Икеи» — гипермаркета Hoff
Стало известно, когда точно в Красноярске откроется первый гипермаркет Hoff — его называют отечественным аналогом ушедшей шведской компании IKEA.
1 августа, 02:15
Июль
На Взлетке открылось грузинское бистро «Джорджи». Что там есть?
29 июля, 08:20
В Красноярске открылась бургерная #Farш от Аркадия Новикова. Где?
23 июля, 01:50
В Красноярске открылось кафе вьетнамского стритфуда. Где?
18 июля, 01:32
Грузинское бистро и «что-то на китайском»: в Красноярске откроются еще три кафе
9 июля, 03:52
Когда в Красноярске откроется аналог «Икеи» — гипермаркет Hoff
Стало известно, когда в Красноярске откроется первый гипермаркет Hoff — его называют отечественным аналогом ушедшей шведской компании IKEA.
1 июля, 02:18
Июнь
Суд отказался банкротить экс-проектировщика красноярского метро
Арбитражный суд Красноярского края отказал в иске о признании банкротом АО «КрасноярскТИСИЗ», которое занималось проектированием красноярского метро.
24 июня, 12:00
На открытие корейского стритфуда на Мира собралась толпа подростков. Все места заняты
17 июня, 06:20
Стало известно, когда в Красноярске откроется кафе корейского стритфуда
В Красноярске откроется новое заведение корейского стритфуда Chicko.
7 июня, 01:58
В новый ресторан Аркадия Новикова в Красноярске начали искать персонал
В новый ресторан Аркадия Новикова на Дубровинского Maroon начали искать персонал.
4 июня, 02:22

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