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Отмена концерта

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2024
Xolidayboy отменил концерт в Красноярске, потому что «сильно заболел в Сибири»
Исполнитель Xolidayboy отменил концерт в Красноярске. Выступление должно было состоятся 25 октября.
25 октября, 08:05
В Екатеринбурге отменили концерт Глеба Самойлова после выступления в Красноярске
В Екатеринбурге отменили выступление Глеба Самойлова. Это случилось после скандального концерта в Красноярске.
7 августа, 11:08
Мэра призвали осуждать концерты «звездулек» с «неприятием действий президента»
Депутат Вячеслав Дюков предложил принять в красноярском горсовете протокольное решение о том, чтобы глава города высказывался о выступлении «звездулек», которые «проявили публично свое неприятие действий президента».
26 марта, 09:08
«По инициативе вышестоящих». Алекша Нович перенес концерт в Красноярске. Он попал в «список запрещенных артистов»
28 февраля, 06:34
Концерт Лолиты в Красноярске отменили «по просьбам общественников»
15 февраля, 05:45
Кто попал в списки «запрещенных артистов» в Красноярске
14 февраля, 07:21
От Меладзе до Орбакайте: какие концерты отменили в Красноярске и почему
8 февраля, 12:14
«Отмена» Лолиты: стало известно, что предпримет звезда в опале
Лолита Милявская славится своим трудолюбием. Редкий концерт или телепрограмма обходится без ее участия. Но, похоже, теперь этой тенденции пришел конец.
7 февраля, 17:37
В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте. Почему?
В Красноярске концерт Кристины Орбакайте должен был состояться 7 марта в «Гранд Холл Сибирь», однако его отменили.
5 февраля, 06:02
В Сибири отменяют концерты Лолиты после «голой вечеринки». А что в Красноярске?
15 января, 08:52
2023
Депутат потребовал отменить концерт Арбениной из-за ее «антироссийской позиции»
Депутат горсовета Вячеслав Дюков отправил запрос в администрацию Красноярска с требованием не проводить концерт Дианы Арбениной из-за ее политических высказываний.
31 октября 2023, 12:06
В Марий Эл отменили концерт Арбениной за «высказывания о стране». А в Красноярске?
В Республике Марий Эл отменили концерт Арбениной и «Ночных снайперов» за «негативные высказывания» певицы «о стране и политике», сообщает ТАСС. Сама Арбенина назвала отмену концерта «диверсией против гражданина РФ».
17 октября 2023, 12:24
В «Платинум Арене» нашли дефекты, но там проходят тренировки и матчи. Почему?
2 октября 2023, 09:22
Концерт Comedy Club отменили в Красноярске
В Красноярске отменили концерт комиков Comedy Club.
27 сентября 2023, 11:08

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