Отмена концерта

В Марий Эл отменили концерт Арбениной за «высказывания о стране». А в Красноярске?

В Республике Марий Эл отменили концерт Арбениной и «Ночных снайперов» за «негативные высказывания» певицы «о стране и политике», сообщает ТАСС. Сама Арбенина назвала отмену концерта «диверсией против гражданина РФ».