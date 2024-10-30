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Отопление

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Октябрь
Элитный поселок красноярских чиновников и бизнесменов отапливали с нарушениями
В Красноярске отапливали с нарушениями котельную в элитном поселке «Сосны», где находится резиденция губернатора края и дома бизнесменов.
30 октября, 11:03
В двух районах Красноярска жители остались без электричества и отопления до вечера
В нескольких домах в Октябрьском и Советском районах Красноярска отключили электричество и отопление.
21 октября, 12:05
В Красноярске часть Солнечного останется без отопления и холодной воды
17 октября, 00:52
Красноярцы живут без нормального отопления и злятся на УК. Куда жаловаться?
2 октября, 10:53
В Красноярске жители двух районов на целый день остались без отопления. Вот адреса
1 октября, 01:52
Сентябрь
Жители двух районов Красноярска снова останутся без отопления из-за ремонта
В Ленинском и Кировском районах Красноярска ожидаются перебои с отоплением — СГК завершает реконструкцию теплосетей и меняет временную систему теплоснабжения на постоянную. Первый этап работ проходил 26 сентября.
30 сентября, 10:33
В Красноярске еще не во все дома дали отопление. Но уже планируют первое отключение
23 сентября, 11:47
Почему холодно и сколько заплатим? Публикуем ответы на вопросы об отоплении
20 сентября, 08:24
Красноярцы жалуются на еле теплые батареи
19 сентября, 06:11
Красноярцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением лично главам районов
18 сентября, 05:04
Десятки домов Красноярска остаются без отопления. Куда нужно жаловаться?
16 сентября, 07:47
Красноярцам объяснили, почему в их квартирах еще нет отопления
13 сентября, 10:02
Куда нужно обращаться, если у вас в квартире нет отопления
13 сентября, 03:08
В Красноярске начался отопительный сезон
12 сентября, 03:56
Главный эпидемиолог края выступила за скорейшее начало отопительного сезона
12 сентября, 02:44
Жители Красноярского края массово жалуются на холод в квартирах
10 сентября, 07:02
Красноярцам рассказали, как раньше времени включить отопление в доме
9 сентября, 11:40
Отопление включат в домах Красноярска на этой неделе
9 сентября, 06:20
Ждать ли красноярцам бабьего лета? Что говорят синоптики
7 сентября, 10:01
Кто и когда включит отопление в Красноярске? А можно включить и потом выключить?
5 сентября, 05:55

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