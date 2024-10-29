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Отравление семьи

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Октябрь
Следы дихлофоса нашли на посуде, из которой ели 4 погибших детей из Красной Сопки
29 октября, 02:32
Журналисты выяснили, как сейчас живут родители четверых детей, погибших от отравления
22 октября, 11:49
В СК сообщили, когда станет известна точная причина смерти 4 детей из Красной Сопки
21 октября, 10:50
Следователь рассказала о версиях отравления 4 умерших детей из Красной Сопки
16 октября, 02:29
После трагедии в Красной Сопке ученый рассказал о бытовой химии, которая убивает
3 октября, 05:22
После смерти 4 детей красноярцам рассказали, как использовать аэрозоли от насекомых
После гибели 4 детей в Красной Сопке в Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, как правильно использовать средства от насекомых.
2 октября, 07:28
В доме погибших от отравления детей не работала вентиляция
1 октября, 07:27
Сотрудница магазина выдвинула свою версию гибели отравившихся детей из Красной Сопки
1 октября, 01:32
Сентябрь
Четверых погибших от отравления детей из Красной Сопки похоронили в одной могиле
30 сентября, 08:46
В Красной Сопке хоронят четверых отравившихся детей. Люди несут игрушки
30 сентября, 05:34
Производителя дихлофоса допросили после отравления семьи. Продукцию изъяли
29 сентября, 09:13
На родителей погибших от отравления детей могут завести уголовное дело
28 сентября, 06:57
Найденный у отравившейся семьи дихлофос мог быть подделкой
28 сентября, 05:10
Родители погибших детей рассказали, что не проветривали дом после дихлофоса
27 сентября, 11:38
Продавцы пельменей «Олимп» пожаловались на травлю после смерти детей
27 сентября, 07:06
На трупе котенка нашли следы отравы от насекомых, как и у погибших детей
27 сентября, 06:18
Судмедэксперты считают, что дети, скорее всего, погибли из-за отравы для насекомых
27 сентября, 04:42
Дядя погибших от отравления детей под Красноярском боится за семью после трагедии
27 сентября, 01:44
Производитель заявил, что их дихлофос не мог стать причиной отравления семьи
26 сентября, 12:52
Можно ли было спасти отравившихся детей из Красной Сопки? Отвечают медэксперты
26 сентября, 10:26

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