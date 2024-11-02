Появилось видео падения автобуса с вахтовиками в карьер с 10-метровой высоты

В сети появилось видео падения автобуса с вахтовиками в карьер с 10-метровой высоты в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Тогда погибли двое мужчин — еще четыре человека пострадали.