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Падение

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2024
На Красноярском водохранилище со скалы упал 64-летний мужчина. Он переломал ребра
В Красноярском крае мужчина упал со скалы на набережной водохранилища и выжил.
2 ноября, 12:07
В Красноярском крае женщина пыталась поймать мужа на измене и разбилась с высоты
12 сентября, 04:12
«Учитель не успел добежать»: появились подробности о выпавшем из окна школьнике
3 сентября, 10:40
В Красноярске девушка упала из окна многоэтажки
В Красноярске девушка погибла после падения с высоты. Она упала из окна многоэтажки на улице Новосибирской.
31 августа, 11:19
Под Красноярском парень сорвался с крутого берега Маны. Видео
Под Красноярском парень сорвался с крутого берега Маны — он бродил по берегу и оступился.
31 июля, 02:18
В Красноярске 8-летняя девочка упала с балкона 5-го этажа. Она была дома с бабушкой
В Красноярске вечером 28 июля восьмилетняя девочка выпала с балкона пятого этажа.
29 июля, 01:09
Красноярский альпинист сорвался с высоты и упал в ущелье на Алтае
Альпинист из Красноярска сорвался с высоты трех тысяч метров и упал в ущелье на Алтае.
24 июля, 02:58
Глисков сломал ребро на входе в здание суда. В СИЗО дали только обезболивающие
23 июля, 04:17
2-летний мальчик выпал из окна. Мать смотрела телевизор и услышала его крик
18 июля, 03:59
Сорвалась на глазах полиции: появились подробности падения красноярки с 23 этажа
25 мая, 07:26
Появилось видео падения автобуса с вахтовиками в карьер с 10-метровой высоты
В сети появилось видео падения автобуса с вахтовиками в карьер с 10-метровой высоты в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Тогда погибли двое мужчин — еще четыре человека пострадали.
15 апреля, 05:28
Появилось видео падения грузовика с Копыловского моста
2 апреля, 05:19
Актер Панкратов-Черный рассказал, что сломал ребра не в Красноярске
Народный артист Александр Панкратов-Черный рассказал, что получил перелом ребер во время гастролей в Норильске. Ранее СМИ заявили, что это произошло в Красноярске.
13 февраля, 01:17
В Красноярске пенсионерка выпала из окна и погибла
Из окна многоэтажки в Красноярске выпала 64-летняя женщина.
11 февраля, 06:30
На «Столбах» погибла женщина. Она упала со скалы и ударилась затылком
11 февраля, 03:48
Красноярка выпала из окна во время вечеринки в съемной квартире. Она погибла
25 января, 04:39
2023
В Красноярске из окна выпала 6-летняя девочка. Она была дома одна
В Октябрьском районе Красноярска 6-летняя девочка выпала из окна. Дома она была одна.
21 августа 2023, 10:35
Пьяный житель Красноярского края сорвался с балкона 4 этажа
В Кежемском районе 44-летний мужчина упал с балкона четвертого этажа.
14 августа 2023, 01:51
В Красноярске 2-летний мальчик выпал из окна. Его мама была занята готовкой
В Октябрьском районе Красноярска 2-летний мальчик выпал из окна третьего этажа. Его отвезли в больницу с травмами.
2 августа 2023, 12:32
В Красноярске с 30-метрового обрыва упали две женщины
В Красноярске с 30-метрового обрыва сорвались две женщины.
10 июля 2023, 02:48

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