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Парад

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2024
Смотрим, как в тумане прошел парад теплоходов в Красноярске
5 июля, 08:26
В Красноярске на Енисее пройдет парад судов. Когда?
В Красноярске 5 июля в пятницу в 12:00 будет парад судов. Посмотреть на парад сможете на набережной левого берега в районе улицы Сурикова.
4 июля, 05:19
Красноярцы забрались на деревья на Красрабе, чтобы увидеть парад
В Красноярске на проспекте Красноярский рабочий проходит парад в честь 9 Мая. Некоторые жители забрались на деревья, чтобы его увидеть.
9 мая, 05:33
Смотрим, как проходил День Победы в Красноярске в 45, 75 и 95 годах
9 мая, 01:30
Какие улицы будут перекрыты во время парада 9 Мая и где оставить авто? Вот карта
8 мая, 01:34
Публикуем полную программу на 9 Мая в Красноярске: где и какие мероприятия будут
7 мая, 07:18
Появилась программа на 9 Мая в Красноярске. Где и во сколько будет парад?
2 мая, 08:25
Дроны, экстремистские флаги: что нельзя приносить на парад 9 Мая в Красноярске
24 апреля, 11:49
На 9 Мая в Красноярске установят двухкилометровый периметр с досмотром
15 апреля, 12:12
Парад на 9 Мая перенесли на Красноярский рабочий
26 марта, 11:10
В Красноярске парад на 9 Мая может пройти на правом берегу
В Красноярске парад на 9 Мая может пройти не на площади Революции, а на проспекте Красноярский рабочий в районе завода «Красмаш».
18 марта, 11:48
2023
В Красноярске двое кадетов упали в обморок на параде из-за жары
В Красноярске на площади Революции прошел парад в честь 9 Мая. Нескольким молодым людям в форме, участвующим в мероприятии, стало плохо из-за жары.
9 мая 2023, 05:34

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