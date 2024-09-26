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Паразиты

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2024
Больше 1,5 тысяч жителей Красноярского края заразились паразитами из-за немытых рук
В Красноярском крае больше 1,5 тысяч человек заразились энтеробиозом. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
26 сентября, 03:33
В Красноярском крае больше 30 человек подхватили паразитов от собак и почвы
В Красноярском крае с начала года 34 человека заболели токсокарозом. Из них шесть — дети.
30 августа, 03:42
2023
Красноярка уже 20 лет живет с паразитом в теле. Он сломал ей позвоночник
Красноярка Татьяна уже 20 лет живет с альвеококком — паразит даже сломал ей позвоночник.
18 ноября 2023, 08:55
Больше 1,5 тысячи жителей Красноярского края заразились паразитами из-за немытых рук
В Красноярском крае за семь месяцев 2023 года 1534 жителя заболели энтеробиозом.
29 августа 2023, 02:53

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