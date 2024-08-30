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2024
Куда сходить с детьми 1 и 2 сентября в Красноярске? На мыльное шоу, танцы или фокусы
30 августа, 10:00
В Красноярске за 44 миллиона благоустроят парк «Юдинская долина». Что там будет?
В Красноярске заказали благоустройство ландшафтного парка «Юдинская долина». Тендер появился на портале госзакупок.
27 августа, 09:17
«Спасибо, +1 фобия»: в Красноярском крае из-за белок едва не сгорело колесо обозрения
В Красноярском крае в городском парке Железногорска задымилось колесо обозрения. Спасатели считают, что виноваты в этом белки.
26 августа, 07:28
В центре Енисейска заметили медведя. Он забежал на детскую площадку
16 августа, 09:43
В Красноярске вырубят березы для благоустройства парка «Юдинская долина»
В Красноярске в Октябрьском районе для благоустройства парка «Юдинская долина» планируют вырубить 37 деревьев.
16 августа, 09:19
В Красноярске на Норильской построят скейт-парк. Узнали, где именно
7 августа, 07:35
Стилист Николай Овечкин составил топ мест для посещения в Красноярске
Стилист Николай Овечкин поделился личным топом мест для посещения в Красноярске. В список вошли рестораны и общественные пространства.
30 июля, 02:22
Медвежонок вышел к людям в «Гремячей гриве» — посетители спрятались в визит-центре
В Красноярске медведь вышел к людям на Серебряниковском пруду. Посетители спрятались в визит-центре экопарка.
26 июля, 10:40
Красноярск попал в топ-10 мегаполисов по пешей доступности популярных услуг
Красноярск вошел в десятку городов-миллионников по доступности самых популярных услуг среди горожан.
9 июля, 03:16
Парк «Каменка» на правом берегу уже скоро откроют
В Красноярске 1 июня откроется парк «Каменка» после двухлетнего ремонта.
14 мая, 12:23
«Дождались аквапарк»: в Красноярске затопило сквер на правом берегу
В Красноярске затопило сквер на улице Полтавской. Жители Пашенного говорят, что такая ситуация возникает не только весной, но и летом после дождей.
2 апреля, 04:38
В Красноярске закрыли каток на Стрелке. Узнали, где пока еще можно покататься
В мэрии Красноярска сообщили о закрытии катка на площади Мира перед БКЗ. В воскресенье, 25 февраля, он работал последний день.
26 февраля, 08:16
2023
В Красноярске открылось новое место для прогулок — экопарк «Березовая роща»
Новый экопарк «Березовая роща» открылся 26 декабря. Смотрим, что там есть.
27 декабря 2023, 01:58
Мэрия заставляет «Троя-Парк» снести два самостроя. Один простоял больше 7 лет
Администрация города опубликовала распоряжение о сносе двух самовольных построек, которые возвело ООО «Троя-парк».
25 декабря 2023, 09:42
В Центральном парке вырастут детские «Столбы» с горками, лестницами и канатами
24 августа 2023, 08:09
Красноярцы застряли на колесе обозрения в парке «Троя»
В Красноярске люди застряли на колесе обозрения в парке «Троя», который находится в Красноярске напротив ТК «На Свободном».
12 августа 2023, 08:02
Возле часовни будут читать стихи под живую музыку
Красноярцев приглашают поучаствовать в поэтическом фестивале «Амфибрахий на траве»​.
13 июля 2023, 08:29
Красноярцы продолжают парковаться в парке на острове Отдыха. Теперь там повесят цепь
В Красноярске автомобилисты продолжают парковаться в пешеходной зоне у инклюзивного парка на острове Отдыха. До этого там установили запрещающий знак.
13 июля 2023, 03:04
Около 150 человек пришли на субботник в парке «Юннаты»
Сотрудники «Красноярской рециклинговой компании» вывезли мусор после весенней уборки в красноярском центре «Юннаты» и навели порядок в прилегающем к офису парке.
3 мая 2023, 07:06

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