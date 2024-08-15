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Партизана Железняка

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2024
В ГАИ опровергли новые штрафы за езду по крайней левой полосе на Партизана Железняка
15 августа, 08:12
В десятки домов в Советском районе Красноярска досрочно вернут горячую воду
20 мая, 08:29
В Красноярске почти на три недели сузят улицу Партизана Железняка
В Красноярске почти на три недели сузят дорогу на одной из самых оживленных улиц — Партизана Железняка.
24 апреля, 01:15
Красноярский Халк. Пьяный сосед оторвал бетонную плиту от дома и разбил ей авто. На видео себя не узнал
4 марта, 05:16
Машины ДПС заполонили весь Красноярск из-за визита Матвиенко? Спросили ГИБДД
На дорогах Красноярска второй день подряд можно увидеть много патрулей ГИБДД.
13 февраля, 07:06
«Новый год прошел, а олени остались»: Красноярск утром встал в 8-балльные пробки
15 января, 01:30
2023
В Красноярске на Партизана Железняка загорелась автомойка
25 сентября 2023, 02:05
Стало известно, на каких улицах Красноярска осенью будут самые сильные пробки
29 августа 2023, 10:01
Жителям нескольких улиц Красноярска досрочно вернули горячую воду
В Красноярске в дома на нескольких улицах досрочно вернули горячую воду. Об этом сообщили в СГК.
19 августа 2023, 02:26
В Красноярске водители «Порше» устроили ночные гонки
В Красноярске вычислили двух ночных гонщиков.
3 августа 2023, 09:35

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