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Перекрытия

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Октябрь
Метро в Красноярске как будто не строят. Почему и когда мы увидим большую стройку?
11 октября, 09:13
Пеньки да заборы: что сделали для метро за 2 месяца перекрытий в центре Красноярска
10 октября, 09:54
Архитектор заявил, что после перекрытия Маркса ничего не произошло. Жители поспорили
Красноярец и архитектор Антон Шаталов считает, что после перекрытия Маркса не произошел «коллапс и паралич». Многие жители с ним не согласились.
3 октября, 09:35
В Красноярске еще на две недели продлили ограничение движения на Ленина
В Красноярске продлили ограничение движения на улице Ленина. Оно будет действовать до середины октября.
2 октября, 01:38
Август
Мэрия: пробки на Коммунальном мосту не достигли критических значений и уже снизились
21 августа, 01:25
Мэрия ответила ГАИ на критику перекрытий в центре. Что говорят?
20 августа, 04:22
Почему на перекрытых из-за метро участках в центре нет активных работ? Объясняет ЦТЛ
19 августа, 11:52
На один из перекрытых из-за метро участков в центре завезли технику. Работы начались?
18 августа, 06:45
ГАИ раскритиковала организацию перекрытий в центре Красноярска
13 августа, 10:55
Спойлер: ничего. Посмотрели, что делают на перекрытых из-за метро участках в центре Красноярска
13 августа, 05:42
«В сентябре мы все здесь умрём». Красноярцы с семи утра стоят в пробке на Коммунальном мосту
12 августа, 01:44
«Возможен спад гостей». Красноярские рестораторы рассказали, как на них повлияют перекрытия в центре города
11 августа, 07:30
Сегодня ночью в центре Красноярска изменят схему движения на два года из-за метро
9 августа, 04:10
Из-за строительства метро в Красноярске на два года изменят маршруты автобусов
6 августа, 08:59
Часть проспекта Ульяновский в Красноярске перекроют до конца августа
Часть проспекта Ульяновский в красноярском микрорайоне Зеленая роща ограничат движение транспорта до конца августа.
4 августа, 08:36
Из-за строительства метро в центре Красноярска изменят схему движения. Вот карта
1 августа, 05:27
Июль
Проезд к Николаевской сопке в Красноярске временно закроют
Красноярцы три дня не смогут проехать к Николаевской сопке.
16 июля, 02:55
Июнь
В центре Красноярска на месяц сузят улицу Горького. Просят отнестись с пониманием
В центре Красноярска сузят улицу Горького из-за капитальных ремонтов тепловых камер.
1 июня, 01:29
Май
В историческом центре Красноярска 19 мая перекроют несколько улиц
В Красноярске 19 мая перекроют несколько улиц из-за проведения Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».
13 мая, 01:57
В Красноярске перекроют полосу на Дубровинского из-за строящейся подземной парковки
С 10 мая в Красноярске будет закрыта для транспорта одна полоса движения на Дубровинского — в районе Театральной площади.
9 мая, 07:51

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