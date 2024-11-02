prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Перелом

Выбрать дату
2024
На Красноярском водохранилище со скалы упал 64-летний мужчина. Он переломал ребра
В Красноярском крае мужчина упал со скалы на набережной водохранилища и выжил.
2 ноября, 12:07
В Красноярске 3-летний мальчик выпал из окна. Мать готовила, а дядя был в ванной
В Красноярске 3-летний мальчик выпал из окна пятого этажа, пока мама готовила еду.
16 августа, 02:26
В краевой больнице назвали топ самых частых травм у электросамокатчиков
В краевой клинической больнице рассказали о самых частых травмах у электросамокатчиков.
25 июля, 05:06
Глисков сломал ребро на входе в здание суда. В СИЗО дали только обезболивающие
23 июля, 04:17
Парня будут судить за избиение девушек из-за цветных коротких стрижек в Минусинске
19 июля, 06:12
В Красноярском крае футбольные ворота упали на 3-летнюю девочку и сломали ей ногу
В Канске футбольные ворота упали на 3-летнюю девочку. Ребенка госпитализировали с переломом ноги и тупой травмой живота.
8 апреля, 08:54
В Красноярске на Столбах 45-летний турист сломал голеностоп
В национальном парке «Красноярские Столбы» 2 марта травмировался 45-летний мужчина. Об этом рассказали в краевой службе спасения.
3 марта, 03:24
Красноярка поскользнулась во дворе и сломала руку в трех местах. Она будет судиться
28 февраля, 08:04
2023
Турист из Москвы сломал ногу в красноярском парке «Ергаки». Он ходил с травмой 4 дня
20 июля 2023, 05:37

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика