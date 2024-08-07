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Август
«Смотрим и роняем слезинки»: как выглядят самые дорогие квартиры в Красноярске
7 августа, 09:23
Июль
В центре Красноярска участок с недостроем купили почти за 23 миллиона
Участок с недостроем в центре Красноярск выкупили за 22,8 миллиона рублей.
18 июля, 02:33
Март
Застройщик судится с мэрией за квартал в центре Красноярска
В Красноярске группа строительных компаний «Спецстрой» судится с мэрией за участок в центре города.
22 марта, 02:38
Август 2023
Стало известно, на каких улицах Красноярска осенью будут самые сильные пробки
29 августа 2023, 10:01
Перекрытие на Ленина и Перенсона продлили до конца лета
В Красноярске ограничение движение на Ленина и Перенсона продлили до 31 августа.
24 августа 2023, 01:43

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